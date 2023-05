Sverige vinder EM i vanvid og pop

Sverige vinder Eurovision Song Contest 2023.

Og det er ikke den eneste sejr svenske Loreen kan prale med at hive med hjem.

Det er nemlig anden gang, at den voksne udgave af Ronja Røverdatter vinder Eurovision. Første gang var tilbage i 2012 med 'Euphoria'. Hun er med sin sejr i dag den kun anden i hele Eurovision-historien, der kan prale med med to sejre.

Kun irske Johnny Logan har som artist vundet to gange. Loreen er den første kvinde, der gør det og skriver sig dermed ind i historien.

Loreen har samtidig skaffet den syvende Eurovision-triumf til Sverige. Kun Irland kan bryste sig af også at have syv sejre i verdens største musikkonkurence.

Sverige løb med sejren i EM i popmusik. Foto: Henning Hjorth

Den 67. udgave af verdens største musikkonkurrence blev en mindst lide så vild og vanvittig forestilling, som EM i popmusik og gak gak normalt er.

Annonce:

Der var pladen fuld på skrigeri så krystalglassene var i overhængende fare for at ryge, bare lårbasser, sangerinder i bikinitoppe og fuldstændigt uforståelig acts.

Blandt det absolut mest bizarre var Kroatiens bidrag, hvor en flok mænd i miltært dametøj pludselig stod i Onslow-kostume og råbte.

Rent konkurrencemæssigt stod det mellem Norden.

Svenske Loreen var bookmakernes ubetingede favorit, mens fans og publikum i Liverpool var enige om, at Finland skulle have trofæet med hjem i sauna.

Det var Storbritannien, der i år stod for værtsskabet - på vegne af sidste års vinder, Ukraine. Det bar showet præg lige fra start.

Kalush Orchrstra, der vandt sidste år, fik lov til at åbne den fire timer lange transmission fra Liverpool med et medlem af deres vindersang og nye toner. Det blev også til et gensyn med tidligere Ukrainske Eurovision-vindere og en ukrainsk vært, der stod skulder og skulder med de tre engelske stjerner, skuespilleren Hannah Waddingham, tv-dommer Alesha Dixon og tv-værten Graham Norton.

Annonce:

Ikke overraskende fik The Beatles også en plads i showet i deres hjemby. Det var ægte musik for ørerne efter 26 numre af særdeles svingende karakter i selve konkurrencen. Blandt andet blev 'You'll Never Walk Alone' sunget - 'A Hard Day's Night' havde været mere passende!

Finalen blev som bekendt uden dansk deltagelse. I torsdagens semifinale var det farvel og tak til Reiley. Den danske fiasko - for trejde gang - har ingen rigtigt villet tage ansvaret for.

Læs mere her: - I bør sende en, der kan synge

Ekstra Bladets bedste billeder fra Eurovison

Fuld skærm