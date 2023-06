Tæt på katastrofalt

Lisbet Dahl vender tilbage til Tivoli Revyen, men det skulle hun måske have ladet være med - revyen har alt for få opløftende momenter

Publikum elsker Lisbet Dahl. Hun indleder sit og Tivoli Revyens comeback til bragende applaus, og ikke et øje er tørt, når resten af revyholdet (Linda P, Carsten Svendsen, Andreas Bo og Nicolai Jørgensen) i revyens anden akt iklædt ’I Love Lisbet’-merchandise hylder hende som den levende revylegende, hun er.

Desværre viser årets Tivoli Revyen, den første i Glassalen i syv år, at tiden synes at være løbet fra Lisbet Dahl og den revystil, hun lærte at mestre af koryfæer som Preben Kaas og Dirch Passer.

Mens andre revyer i disse år skuer frem i tiden stilmæssigt, skruer Dahl i Tivoli tiden bagud. Det er som at være til revy i 1980’erne. Få, men lange numre. Og en foruroligende mangel på originalitet.

Som besat

Andreas Bo parodierer som en besat. Først Mette Frederiksen, der er til psykolog, fordi ’ingen ser alt det smukke, vi gør’, siden ruller han hele sit repertoire ud i et alenlangt nummer om Tivolis jubilæum. Der er bare ikke rigtigt nogen af parodierne, der rammer plet.

Andreas Bo rammer ikke plet, mener Ekstra Bladets anmelder. Foto: Henning Hjorth

Standupkomikeren Linda P får en lektion i revyens vanskelige kunst af Lisbet for så umiddelbart efter at afsløre, at hun overhovedet ikke har hørt efter. At nummeret om en kvinde fra Smørumnedre, der skriver en mail til Putin, er direkte planket fra det nummer, der sidste år indbragte Leif Maibom titlen som Årets revyforfatter, er blot ekstra pinligt.

Hun revancherer sig dog siden som Bollecoach, der er et af revyens alt for få morsomme højdepunkter.

Fortjener bedre

Revydebutanten Nicolai Jørgensen er sjov som royal familieterapeut og skrækkelig som crooner med hentehår og glimmerjakke. Hans talent fortjener bedre materiale.

Carsten Svendsen er ene om at puste lidt moderne galskab ind i revyen som ’ikke så glad dansk gris’. Og Lisbet Dahl selv, ja, hun kører en Lizette Risgaard-vise af den klassiske slags hjem på rutinen, er yndig som slidt Irma-pige og trækker så sin Humørbombe op af hatten én gang til uden at tilføje karakteren det mindste nye.

Linda P er en af revyens stjerner. Foto: Henning Hjorth

Hun kan sin Lars Løkke-parodi til perfektion, men her, suppleret af Linda P, som hverken ligner eller lyder som privat-Lars, fungerer det bare ikke.

Selv tekstforfatternes superliga; Carl-Erik Sørensen, Vase & Fuglsang og Leif Maibom synes at køre på automatpilot med deres bidrag til revyen. James Prices orkester får det til at lyde af noget, men også musikalsk peger revyen mere bagud end fremad.

Man havde ikke alene håbet på mere, man havde også forventet det. Uden at være direkte dårlig er Tivoli Revyen bare gammeldags og uoriginal. Det er tæt på katastrofalt. Og hvis dette bliver Lisbet Dahls svanesang, så havde man undt hende en bedre sortie.