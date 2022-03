Tæt, tæt løb

Efter to år uden publikum i salen er der endelig folk på lægterne, når Dansk Melodi Grand Prix i aften skal afgøres i Jyske Bank Boxen i Herning.

Otte solister står klar til at kæmpe om en billet til Eurovision Song Contest i Torino i maj, og i modsætning til de foregående år, er det svært at spå om, hvem der skal hjem og pakke kufferten.

Der er lagt op til et tæt løb, fortæller oddssætter hos Danske Spil, Peter Emmike Rasmussen.

- Det er som om feltet knækker i to. Der er fire, der ligger til at klare sig godt - og fire der ligger i den tunge ende, siger han til Ekstra Bladet.

Hos Danske Spil tror man på, at trioen Conf3ssion og deres 'Halleluja' vil indtage toppen sammen med REDDI og deres 'The Show'. Også Fuld Effekt ligger godt til, mens bunden indtages af de mest kendte deltagere ved årets popdyst, de tidligere MGP-stjerner Emma Pi, der stiller op med sin far i duoen Der Var Engang, og Morten Fillipsen, der en gang smeltede masser af pigehjerter.

Conf3ssions består af søskendeparret Tobias og Sara Callesen samt veninden og den selverklærede 'bonussøster' Laura Lindell. Foto: Anthon Unger

Også de to etablerede sangere, Patrick Dorgan og Christian Juncker, ligger nede og roder i bunden af feltet.

- Så det er ikke kendis-effekten, der præger det i år. De fire i bunden mangler lidt for at blive ørehængere, lyder Peter Emmike Rasmussens vurdering.

Han tror på, at danskerne vælger en engelsksproget sang, da sidste års 'Øve os på hinanden' ikke ligefrem klarede sig så godt internationalt.

Spørger på kontoret

Morten Olsen, der er chefoddssætter hos Bet25, er langt hen ad vejen enig Danske Spils vurderingen af Grand Prix'et.

- I år er feltet delt op, så der er fire favoritter, og så er der de fire andre. Conf3ssions er favorit, og det er de, fordi vi tjekker særligt de udenlandske afstemninger op til, da de plejer at have en meget god føling med, hvilke sange der er gode. Vi tjekker også danske afstemninger, og vi spørger på kontoret, hvor vi spiller sangene og spørger, hvad de ansatte synes. De er jo en del af befolkningen som alle andre, siger han til Ekstra Bladet og fortæller, ud fra hvilke kriterier han sætter odds - ud over at spørge på kontoret.

- Det handler meget om at kigge på afstemninger. Dem, der stemmer der, stemmer nok også til showet, og så vurderer vi også lidt efter, hvad vi selv synes er en god sang. Denne gang har vi været rimelig enige i, at feltet er delt op.

Vurderes på det nye

- Hvorfor er Der Var Engang i bund?

- Det er det samme, vi kigger på. Den ligger i bunden i afstemningerne, og internt på kontoret det også det, der blev resultatet. Det er ikke ligesom at vurdere en fodboldkamp, hvor du har en masse info, og det er ikke noget, vi har den helt store spidskompetence i, derfor kigger vi på afstemninger.

Emma Pi og far Rasmus udgør duoen Der Var Engang. Foto: Anthon Unger

- Morten Filipsen knuste jo ung-pigehjerter, da han sang 'Du ik' som de andre piger', men han rangerer lavt. Er det ikke farligt, når han kommer med kendiseffekt?

- Det kan du sige om både ham, Juncker og Dorgan, men vi forventer ikke, at det kommer til at spille ind. Vi forventer, at folk vurderer dem på deres nye sang og ikke de gamle, siger Morten Olsen.

Dansk Melodi Grand Prix sendes i aften fra klokken 20 på DR. På Ekstra Bladet live-dækker vi naturligvis showet.

