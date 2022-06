Tætpakket weekend: Sådan bliver trafikken

Vil du dele en spændende historie fra weekenden. Så skriv til vores mail 1224@eb.dk.

Weekenden, eller pinseferien om man vil, byder på festivitas rundt om i landet.

Det betyder spærrede veje, eller at du skal være særlig opmærksom på trafikken visse steder.

Distortion

Distortion er elsket af de festglade og hadet af folk med lejligheder lige ud til festlighederne.

Men om man vil det eller ej, er festen kommet for at blive. Onsdag startede på Langebro og Rådhuspladsen i København. Torsdag rykkede den til Vesterbro.

Fredag og lørdag vil Refshaleøen eller Distortion Ø primært danne rammerne for musik, øl og sommerstemning.

Hvis man ikke har planer om at drage til festøen, skal man dog være opmærksom på, at Københavns Islands Brygge mellem Sturlasgade og Langebro er spærret af.

Det gælder frem til lørdag morgen klokken 09.00, oplyser Vejdirektoratet.

NorthSide

På festivalpladsen i Eskelunden i Aarhus har flere kunstnere som Nick Cave, Jada og Burhan G allerede indtaget scenerne. Men det slutter bestemt ikke her.

For hele weekenden står på sprøde toner i det jyske.

Hvis du skal til eller forbi festivalområdet, skal du dog være opmærksom på, at der er længere rejsetid på en del veje ved Eskelunden, oplyser Vejdirektoratet.

Det drejer sig om Viby Ringvej og Marselis Bouldevard/Åhavevej. Her kan der være op til 20 minutters længere køretid, og så skal man også være opmærksom på fodgængere og cyklister på vejene.

Hvis du tænker at slå et smut forbi Sønderborggade/Tøndergade, kan du allerede nu forberede dig på at finde en ny rute. Vejene er nemlig spærret af. Her skal du benytte dig af Søndre Ringgade og Augustenborggade i stedet.

Genbrugspladsen på Eskelundvej er desuden lukket helt ned til og med 6. juni.

Festivalen bliver afviklet fra 2.-4. juni.

Ekstra Bladet har besøgt NorthSide. Se, hvordan det gik i videoen. Artiklen fortsætter efter videoen ...

Northside er gået fuld veganer, men heldigvis var Ekstra Bladet på pletten for at sikre gæsterne en god og kødfuld start på festivalen. For nok har de unge købt billet til popmusik og plantebaseret fastfood, men hvem siger nej til en frisk grillet svinetarm?

Royal Run

Selvom mandag 6. juni teknisk set ikke er weekend, så er det en helligdag og fridag for de heldige.

Det kan være, du skal tilbringe tiden foran flimmeren, hvor du kan se friske typer banke op og ned ad gader og stræder i de større danske byer iført løbesko og nylon-outfit.

Eller også er du én af friske typer i løbetøj eller en del af det heppende publikum, der skal være med til kronprinsens løb, Royal Run.

Uanset vil det nok ikke gå dine næse forbi, at en del områder vil være spærret af til de løbende.

Herunder kan du se ruterne i byerne: Aalborg, Aarhus, Kolding, Næstved, København/Frederiksberg og Bornholm.

Her kan du se ruterne til Royal Run (kilde: Royal Run)

Aalborg Aarhus Kolding Næstved København/Frederiksberg Bornholm

Vejle by night

Hvis du i stedet befinder dig i Vejle, kan du i løbet af hele fredag komme til Vejle By Night, hvor byens forretninger helt ekstraordinær har åbent frem til klokken 22.

- Vi er vant til arrangementer og plejer at spærre Kirkegade af fredag eftermiddag. Det giver mulighed for at lave arrangementer omkring Kirketorvet, fortæller Andreas Kiis Antonsen, der er citychef hos City Vejle, til Ekstra Bladet.

Årets tema er Fransk Aften. Det betyder, at borgerne kan opleve rød/hvid-ternede duge på bordene og lanterner i byen.

Dertil vil fremtidens stjerner i byen blive hyldet. Det drejer sig om byens musikalske talenter. Men også det danske U21 landshold, der har første hjemmebanekamp i Vejle om lørdagen, men som allerede tager forskud på glæderne fredag.

Sommerhus-tur

Du kan også være en af dem, der skal i sommerhus eller bare se familien i den anden ende af landet - enten på en forlænget arbejdsweekend eller til ren afslapning.

Hvis det er tilfældet, har Vejdirektoratet lavet en prognose over trafikken i weekenden.

Du skal være særligt opmærksom på myldretrafik fredag mellem 14-19 og lørdag mellem 11-14.

Trafikken vil bevæge sig fra hovedstadsområdet til Jylland. Men også mod rute 21 Sjællands Odde, som er et kendt sommerhusområde.

Mandag eftermiddag mellem 12-16 skal du igen forvente trafik på vejene, når folk skal hjem igen.