Taget med stoffer: Bøder til festivalgæster

Søndag blev de første teltpløkker slået i jorden, da Smukfest åbnede for campingområderne.

Det blev en våd fornøjelse for de første festivalsgæster, der to timer før officiel åbning af festivalen løb ind og satte teltpælene op, før det store skyl ramte Skanderborg.

Og blandt de mange glade festivalgæster på pladsen går politiet rundt og holder øje.

Opvarmningsdagene er i gang, og for nogle har det betydet et sammenstød med politiet.

Vicepolitiinspektør Finn Ellesgaard Nielsen fra Sydøstjyllands Politi kan således berette, at tre personer har modtaget en bøde.

- Vi havde en indsats i forbindelse med kontrol med narkohunde. Det gav os tre sager om overtrædelse af loven om euforiserende stoffer. Det er tre forskellige personer, der har fået bøder, siger Finn Ellesgaard Nielsen.

Pas på din soundboks

Sydøstjyllands Politi er til stede under hele festivalen både dag og nat for at sikre, at alt forløber ordentligt. Og hvis du ønsker, at der forsat skal være gang i festen med højt musik og godt humør, når du vågner, så kan det godt være, du skal holde et ekstra øje med din soundboks.

- Vi havde personale på festivalen i nat, der observerede mistænkelig adfærd om natten blandt personer, der befandt sig i campområderne. Vi endte med at sigte to mænd for tyveri af batterier til soundbokse, siger Finn Ellesgaard Nielsen .

Festivalens sikkerhedsorganisation består af cirka 4700 frivillige. Det dækker over crowd safety, sikkerhedsvagter, scenesikkerhedsfolk, et medicinsk beredskab, personer til at varetage trafiksikkerhed samt campingvagter.

Derudover er der også politi under hele festivalen i uniform, men også civilbetjente.