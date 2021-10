Teater-tragedie: Skuespiller døde før ambulancen kom

Lørdag aften dannede Bolsjoj-teatret i Moskva rammerne for en sand tragedie, da et stykke af en kulisse faldt ned og ramte en skuespiller på scenen.

Manden identificeres søndag som den 37-årige russiske skuespiller Yevgeny Kulesh af blandt andre Moscow Times og flere internationale medier som BBC og The Independent.

Kulesh døde af sine kvæstelser som følge af ulykken, og ifølge Moscow Times var han død, før ambulancen nåede frem til stedet.

Yevgeny Kulesh har siden 2002 været en fast del af ensemblet på teatret.

Omgående standset

Det var operaen 'Sadko' af den russiske komponist Nikolaj Rimskij-Korsakov, der var i gang, da ulykken skete.

'Operaen blev omgående stoppet, og publikum blev bedt om at gå', lød det efterfølgende fra teatret i en pressemeddelelse.

Flere medier rapporterer om videoer, der florerer, hvor man kan se tumult blandt publikum efter ulykken. Angiveligt troede flere, at der i første omgang var tale om en del af stykket.

Moscow Times oplyser, at de russiske myndigheder søndag morgen fortsat undersøger sagen for at finde frem til årsagen bag den tragiske ulykke.