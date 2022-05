Thyboe-børn: Kurt stod lyslevende på scenen

Forestillingen om Ugens Rapport på Det Kongelige Teater er at sammenligne med en klassisk tragedie tilsat uhyre mængder af empati og kærlighed og med en vigtig høj detaljeringsgrad i forhold til den tid, den udspilles i. Der kaldes på både latter og tårer, og det er forudsigeligt, at den naive galskab må ende med ’at gå i sort’.

Den vanvittige redaktion med Kurt Thyboe i spidsen minder om en 70’er-udgave af Never-Never-land med Peter Pan og De fortabte Drenge, og med den daværende Aller-ledelse som Kaptajn Klo.

Kurt Thyboe taler her med Tom Bogs om deres fælles yndlingssportsgren: boksning. Foto: privat

Og forestillingens Kurt Thyboe i Mads Rømer Brolin-Tanis sublime skikkelse er den allestedsnærværende, omsorgsfulde, men samtidig krævende og støttende chef, der formår at skabe et miljø, som får det bedste ud af journalisterne.

Mads Rømer Brolin-Tani spiller Kurt Thyboe med bravour. Foto: Camilla Winther/Det Kongelige Teater

Blæst bagover

Ekstra Bladet har interviewet Thyboes to børn, Nicky og Charlie efter premieren, og de blev blæst bag over, fordi den i bogstaveligste forstand gjorde deres far, deres mor og ikke mindst deres brors død lyslevende.

- Vores far nåede lige at blive præsenteret for manuskriptet 14 dage før han sov ind, og han var glad. Men Nicky og jeg frygtede for, hvordan det ville tage sig ud på en scene. Det var dog overflødigt, for alt spillede: Dramaturgi, scenografi, kostumer, musik og ikke mindst de fabelagtige skuspils-præstationer. Mads Rømer må have studeret videooptagelser af Kurt i timevis, for sprog, dialekt, gestikulation - alt - sad lige i skabet, fastslår Charlie.

Vi blev blæst bagover, at at se vores far lyslevende på scenen, siger Nicky og Charlie Thyboe. Foto: Emil Agerskov

Hun tilføjer, at hun og Nicky tudede flere gange, fordi portrætterne af deres forældre var så levende.

Moderne ledelse

- Tiden var en anden i 70’erne og start–80’erne. Men forestillingen viser, at Kurt var forud for sin tid med en moderne ledelsesstil. I nutidstermer kalder man det primadonna-ledelse, og det betyder, at han gav sine journalister rammerne, resten måtte de selv om, bare de leverede. Det betød, at hans folk ville gå igennem ild og vand for ham – en dedikation som mange moderne ledere ville give deres højre arm for at få, siger Nicky, der har HD i ledelse og er ansat som manager hos Deloitte.

Det var den gang ikke kun på Rapport, at dagen begyndte og sluttede med alkohol, og helt forudsigeligt endte det ikke sjældent skidt - også på Rapport, hvor flere af journalisterne formentlig i dag ville have fået en eller flere diagnoser med tilhørende hjælp til at holde dæmonerne i ave med andet end sprut.

Kurt og Marianne Thyboe var hinandens støtter hele livet. Foto: Privat

Højt til loftet

- Både i vores hjem og på Rapport sørgede min far for, at der var højt til loftet. Kurt var fordomsfri, naiv på den gode måde, ærlig og empatisk. Han var på ingen måde sexist, for vores mor, Marianne, holdt feminist–fanerne højt. Hun var en sej dame, som alle - ikke mindst Kurt lyttede til. Af samme grund er forestillingens samtale mellem Kurt og rødstrømpen, Bente Hansen fin og væsentlig, fordi de får sagt de rigtige ting på hver deres måde. Samtalen findes i virkeligheden på video og kan Googles, forklarer Charlie.

- Kurt var hverken udspekuleret eller taktiker, og selvfølgelig måtte det ende i en konfrontation imellem hans kreativitet og Allers marketingslinje. Men jeg synes, at det er fantastiske at tænke på, at Kurt lykkedes med at skabe noget unikt. Han byggede et blad op fra ingenting og nåede tinderne med eventyr og kulørte historier tilsat nøgne damer. Hvor mange oplever det i karrieren? Han oplevede storheden, men også faldet. Mine forældre var jetsettere og tjente kassen, indtil festen sluttede, påpeger Nicky.

Kurt oplevede storheden men også falder, siger hans børn, Charlie og Nicky Thyboe. Foto: Emil Agerskov

Grape-tonic-manden

Begge Thyboe-børn er glade for, at det i forestillingen slås fast, at deres far sjældent drak.

- Normalt var han på grapetonic, og så arbejdede han 17-18 timer i døgnet - konstant. Og derhjemme var leldige senge tit lånt ud til husvilde venner, som havde det skidt. Journalisten Wulff boede der f.eks. et år med sin kæreste, griner Nicky og Charlie.