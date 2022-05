Ti år efter Roskilde: Lægger Europa ned

Siggy Savery synger tirsdag aften for millioner af mennesker. Heldigvis har hun prøvet at optræde for et stort publikum

At optræde foran tusindvis af mennesker, er langt fra nyt for Siggy Savery, der tirsdag skal synge Danmark i finalen ved Eurovision Song Contest i Torino i Italien.

Som vokalen Reddi skal hun forsøge at lægge Europa ned, når bandet repræsenterer de rød/hvide farver ved EM i popmusik.

Efter at have sunget for sig selv og holdt sit talent skjult i de fleste af sine teenageår, brød hun for alvor lydmuren for ti år siden, da hun optrådte på Roskilde Festival.

- Det var ret mærkelig. Jeg gik i 3.g og blev booket til Roskilde Festival. Jeg havde ikke noget band eller noget, så det var ret specielt.

- Hvis man ikke har noget bandt, hvordan bliver man så lige booket til Roskilde?

Sådan så det ud, da Siggy Savery optråde på Roskilde Festival for ti år siden med et band, hun lynhurtigt fik stablet på benene af venner fra klassen. Gaffa gav koncerten tre stjerner. Privatfoto

- Som 17-årige begyndte jeg at lægge videoer op. Bare af mig og min guitar. De gik ret godt, og så blev jeg opdaget af Roskilde der. Derefter blev jeg booket og så droppede jeg ud af gymnasiet, siger Siggy Savery, der er datter af skuespiller og tidligere balletdanser Maria Savery og skuespilleren Morten Lorentzen og er kendt som John fra duoen John & Åge.

- Hvad sagde din mor og far til det?

- Jeg så det som en investering i mit liv, at jeg ikke havde noget at falde tilbage på. Så vidste jeg, at jeg ville gå 110 procent ind i musikken. Der ville ikke være noget at falde tilbage på. Og det støttede de mig 100 procent i. Og det er lidt det samme, jeg står i nu her, hvor jeg går på konservatoriet. Jeg tror ikke på, at nå at afslutte det. I hvert fald ikke i år. Jeg står jo midt i alt det her, siger hun om cirkus Eurovision.

Siggys far udgør den ene halvdel af det skøre og sjove duo John & Åge. Foto: Ole Steen

Ifølge Siggy Savery har det altid stået i kortene, at hun skulle lave musik på den ene eller den anden måde.

- I min familie er alle musikere eller kunstnere. Når man er vokset op i den verden, så var det bare naturligt, at det var den vej, jeg skulle gå. Jeg kunne ikke se mig selv lave andet.

- Nogle i den branche fraråder deres børn at gå den vej. Tit en usikker vej, hvor man ikke har en fast indkomst. Men der har du fået skub ind i branchen, lyder det til?

- Ja, der er mine forældre nogle idioter der, griner hun.

Uffe Savery er Siggys onkel - her yderst til venstre. Han blev verdensberømt som den ene halvdel af Safri Duo. Ifølge Siggy Savery var der en hvis debat i familien om hendes deltagelse i Grand Prix. Uffe Savery var helt med på ideen. - Det kom de andre også, da de først hørte sange, siger hun. Privatfoto

- De lever også selv på den måde og har altid levet som freelancere. Jeg har aldrig kendt til andet. Jeg er vokset op med, at når der var penge, så brugte de dem alle sammen, og når der ikke var nogen, ja så var der ikke nogle. Så jeg kender ikke til den der der tryghed i fast indkomst. Jeg kender til kaos. Kaos og passion. Det er det, jeg er tryg ved, siger hun og fortsætter.

- Jeg er ikke tryg ved en fast indkomst. Det er næsten uhyggeligt i min optik. Jeg kan da godt sætte mig ind i, at det kan være nice at have noget ro på økonomien. Men jeg kan leve for ingenting, hvis jeg bare har min guitar.

Siggy Svery og Reddi er klar til EM i popmusik. Foto: Anthon Unger

Det er tirsdag aften, Siggy Savery og Reddi skal i ilden for Danmark ved Eurovision Song Contest.

