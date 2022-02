Til minde om Mia: - Jeg er så vred

Flere steder i Danmark var der søndag mindeoptog for Mia Skadhauge Stevn. Et af stederne var i København, hvor ligestillingsministeren skulle råbes op

Hundredvis af mennesker trodsede søndag aften den isnende kolde februarvind og samledes på pladsen foran Christiansborg for at mindes 22-årige Mia Skadhauge Stevn og andre ofre for vold og kvindedrab i Danmark.

Med huerne trukket godt ned om ørerne og alvorlige miner i ansigtet bevægede den massive folkeflok sig med blafrende fakler fra slotspladens til Transport- og Ligestillingsministeriet for at råbe den nye minister for ligestilling, Trine Bramsen, op og kræve politisk handling.

Det var især kvinder, der var mødt op i det centrale København for at vise deres medfølelse for Mia Skadhauge Stevns efterladte og for at forsøge at sikre sig, at den tragiske historie fra Nordjylland ikke gentager sig.

Vi er nødt til at tale om det

Den nyudnævnte ligestillingesminister havde også iført sig varmt tøj og en symbolsk fakkel, og hun forsikrede, at hun er klar til at sætte fokus på problemet. Hvorfor hun brugte søndag aften på mindeoptoget og satte disse ord på:

- Det er en sorg for Mia, som har mistet livet helt urimeligt og alt for tidligt. Men den anden ting er, at det her dækker over, at vi har en udfordring i Danmark, som vi bliver nødt til at kunne tale om. Og det er vi ikke gode nok til. Der er stadig nogen, der ikke synes, at det her har noget med køn at gøre, men det har det, sagde Trine Bramsen, mens hun fulgte optoget mod sit ministerium.

- Hvis vi ikke siger det åbent og ærligt, at det her handler om, at kvinder føler sig utrygge, og at kvinder er udsatte, og at kvinder bliver dræbt,fordi de er kvinder, så kommer vi aldrig i mål med at finde løsninger, sagde ministeren inden hun forsvandt ind i menneskemængden.

Trine Bramsen, transportminister og minister for ligestilling under fakkeloptoget til minde for ofrene for kvindedrab. Foto: Emil Helms/Ritzau Scanpix

Medfølelse og sympati

- Nu kan jeg godt sige med det samme, at jeg er lidt følelsesmæssigt påvirket af det her. Det har jeg været siden, jeg hørte om det, der var sket i Aalborg med Mia. Jeg har været rigtig ked af det, sagde Kirsten Silberbauer med bævende stemme og våde øjne.

- Jeg vil gerne vise min medfølelse og sympati for de stakkels forældre, der har mistet deres datter, sagde Kirsten Silberbauer, der understregede, at hun synes, at unge mennesker skal kunne gå i byen og more sig uden at bekymre sig om, hvordan de kommer trygt hjem.

- Det er virkelig grænseoverskridende det, der er sket, sagde Kirsten Silberbauer, der fandt trøst i at dele sorgen med andre i mindeoptoget.

Kirsten Silberbauer var meget påvirket af drabet på den nordjyske pige. Foto: Anthon Unger

Politisk pres

Jo Eistrup var sammen med sine veninder taget til mindeoptog for at sætte fokus på vold mod og drab på kvinder.

- Og også for at lægge noget pres på vores nye ligestillingsminister og for at vise, at vi vil have noget politisk forandring. Jeg håber, at der kan komme noget ny lovgivning på området, sagde Jo Eistrup, som gerne vil have hårdere straffe for kvindedrab.

- Og haddrab i det hele taget, sagde hun og fortalte, at hun havde været meget påvirket af drabet på Mia.

Ursula Baumgarten sover aldrig, før hendes datter er kommet hjem. Foto: Anthon Unger

-Jeg er vred

- Jeg er kommet dels for at vise min medfølelse overfor Mias forældre, men også fordi jeg er vred over, at vi ikke er kommet videre, sagde Ursula Baumgarten, der var kommet til optoget sammen med sin veninde, Tina Steele Gørhler.

- Jeg sov ikke før min datter kom hjem i nat. Det var ikke på grund af Mia-sagen. Sådan har det været, siden hun begyndte at gå ud. I aften kommer hun hjem fra job klokken 24, og jeg kommer heller ikke til at sove, før hun er hjemme i aften, sagde Ursula Baumgarten.

- Det er bare noget andet med piger. Med drenge lærer man at sove, sagde hun.

Tryghed skal skabes i fællesskab

Mads Bech Petersen var en af de få mænd i mindeoptoget.

- Det er også vigtigt for os mænd at finde ud af, hvad vi egentlig kan gøre for at gøre det mere sikkert ude i byen om natten. Hvad kan vi gøre. Det er jo ikke normalt, at kvinder skal gå og føle sig utrygge ved at gå hjem alene. Det er noget, vi skal skabe sammen, at alle kan føle sig trygge, sagde Mads Bech Petersen og fortalte, at han selv går over på den anden side af gaden, hvis han møder en kvinde, der går alene.

På den måde håber han, at han kan hjælpe hende til at føle sig mere tryg.