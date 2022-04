Tilbage: - Vi har mere brug for det end nogensinde

Henrik Milling er sulten efter mere.

Sidste år havde han debut som kommentator ved Eurovision Song Contest, og heldigvis for DRs musikekspert får han sulten stillet, når han igen i år får fornøjelsen af at klæde seerne på til verdens største musikkonkurrence sammen med Nicolai Molbech, der har kommenteret showet flere gange.

- Det var virkelig sjovt at opleve Henrik sidste år. Jeg havde prøvet at forberede ham på, hvad Eurovision er....men det kan man ikke rigtigt. Det er bare vildt på en helt anden måde end noget andet, siger Nicolai Molbech til Ekstra Bladet.

- Ja, det var en voldsom oplevelse, griner Henrik Milling.

- Det er indendørs verdensmesterskaber i højspændt koncept-pop. Det er 40 gange tre minutter, hvor der hele tiden er noget at forholde sig til. Det er over the top og meget meget spændende at være med til, siger Henrik Milling.

Hele Europa

Både Milling og Molbech er begejstrede for den traditionsrige konkurrence, men Eurovision deler vandene. Mange elsker det - lige så mange elsker at hade det. For Nicolai Molbech er det mest af alt en unik mulighed for at få et indblik i, hvordan Europa ser ud lige nu.

- Man skal tage det for, hvad det er. Det er en enestående mulighed for at få postkort fra 40 nationer på tre til fire timer. Konceptet har mange år på bagen, men det holder stadig, og hvis jeg skulle pitche det for EBU (arrangøren af Eurovision, red), så vil jeg sige, at det er den eneste aften, hvor hele Europa laver noget sammen. Det er ALLE, der ser det. Det kan ikke en gang fodbold præstere. Her er det kun de pågældende lande, der ser, hvis Frankrig spiller mod Slovenien, siger han.

- Så konceptet holder stadig?

- Ja! Det behøver vi slet ikke at diskutere. Det er den eneste aften, Europa laver noget sammen, og hvis der er noget Europa har brug for nu, så er det at være sammen. Og så er musik et fantastisk sprog at tale sammen på. Vi har mere brug for det end nogensinde, siger Henrik Milling med henvisning til den krig, der lige nu foregår på europæisk jord.

- Det bliver spændende at se, om der kommer en markering af de ting, der foregår i Europa. Men det svært at se, hvordan man kan køre tre aftenen igennem uden, siger Milling.

Sammenhold

Netop krigen i Ukraine har sendt den ukrainske deltager helt til tops hos bookmakerne. Meget skal gå galt, hvis ikke det krigshærgede land vinder popdysten i år. De kunne formentlig stille op med hvilket som helst nummer og alligevel vinde hele baduljen. Og er der så overhovedet grund til se showet, der strækker sig over tre aftener - først med to semifinaler og så lørdagens store finale?

- Ja for pokker, siger Nicolai Molbech uden tøven.

- Det er jo historisk det her. Det er en enestående mulighed for at være sammen og vise sammenhold, mens nogen prøvet at splitte os. Vi har aldrig haft så meget brug for at være sammen som nu, siger han.

Det er tirsdag den 10. maj og torsdag den 12. maj, der er semifinaler. Finalen afvikles lørdag den 14. maj, og om den bliver med dansk deltagelse bliver afgjort i den første semifinale.

Reddi sikrede sig billetten til Torino ved Dansk Melodi Grand Prix i marts. Foto: Anthon Unger

Det er som bekendt pigebandet Reddi , der skal forsøge at overbevise resten af Europa om, at deres 'The Show' er cool nok til at være med i det indendørs verdensmesterskab i højspændt koncept-pop.

