Tivoli bløder millioner

Fraværet af coronarestriktioner har i de første tre måneder af 2022 hjulpet Tivoli til at få en større omsætning.

Det viser seneste regnskab fra den københavnske forlystelsespark.

Omsætningen for første kvartal 2022 lyder på 52,2 millioner kroner. Det er mere end en tredobling sammenlignet med omsætningen i samme periode af 2021.

Den store stigning kan forklares med, at corona ikke har været et lige så stort problem i første kvartal 2022, som det var i første kvartal 2021. Det fortæller Susanne Mørch Koch, administrerende direktør i Tivoli.

- Det forbedrede aktivitetsniveau i første kvartal i 2022 skal ses i lyset af, at alle Tivolis aktiviteter var lukket i samme periode sidste år grundet coronarestriktioner, siger hun i en meddelelse.

Forskellen fra den ene periode til den anden har også givet sig udslag i et større besøgstal. I de første tre måneder af 2022 har Tivoli haft 38.000 gæster mod 24.000 i samme periode året før.

Trods de flere gæster og større omsætning har det ikke været nok for Tivoli til at kunne tjene penge. I første kvartal 2022 har parken tabt 75,9 millioner kroner. Det er en forbedring i forhold til et tab på 82,9 millioner kroner året før.

For hele 2022 forventer Tivoli også at tabe penge. Der er dog forventning om en 'væsentlig' resultatfremgang i forhold til i 2021, hvor parken tabte 41,5 millioner kroner.

Tivoli forventer i 2022 også en omsætning på 800-900 millioner kroner. Det vil være væsentligt højere end i 2021, men cirka 20 procent under det niveau, der typisk var før corona.

