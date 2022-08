Tivoli-comeback bedre end ventet

Forlystelsesparken Tivoli har nemmere ved at lokke gæster ind i parken igen, efter parken i 2022 er blevet fri af coronaepidemien og de restriktioner, der i den forbindelse blev indført i Danmark.

Det fremgår af deres regnskab for første halvdel af året. Her opjusterer Tivoli for tredje gang sine forventninger til, hvordan bundlinjen ser ud, når året er omme.

I regnskabet bemærker Tivoli, at parken oplever 'gæstetal som overstiger forventningerne', og at gæsterne også lægger penge i Tivolis boder og forlystelser.

Tivoli selv peger på, at en række begivenheder har hjulpet til. Det gælder blandt andet præsentationen af holdene til cykelløbet Tour de France, der begyndte i Danmark i juli.

Derfor øger Tivoli forventningen til sin omsætning med et lille nøk fra en milliard kroner til 1,05 milliarder kroner.

Samtidig øges forventningerne til overskuddet før skat fra et sted mellem 25 og 50 millioner kroner til et spænd mellem 60 og 85 millioner kroner.

- Vi oplever en rigtig god sommersæson, hvor gæsterne i høj grad benytter sig af vores forlystelser, spisemuligheder og Tivolis kulturelle mangfoldighed, siger Tivolis direktør, Susanne Mørch Koch, i en pressemeddelelse til regnskabet.

- Det har betydet et markant højere aktivitetsniveau end forventet. Selv om vi endnu ikke er på fuldt niveau med tiden før coronapandemien, hvad angår gæsteantal, så oplever vi, at flere og flere internationale turister også lægger vejen forbi.

Tivoli har både i maj og juni i år skruet op for sine forventninger til i år.

Starten på sommeren har dog ikke kun været en dans på roser for Tivoli.

Ved de første af forlystelsesparkens koncerter, Fredagsrock, oplevede Tivoli blandt andet, at personer uden billet forsøgte at forcere hegnet om forlystelsesparken for at komme ind, efter at Tivoli havde lukket dørene.

Derudover blev koncerter afbrudt på grund af slagsmål i publikum, og Tivoli selv var utilfreds med, at stemningen skulle være blevet utryg til nogle af koncerterne.

Derfor indførte Tivoli en række tiltag herunder pladsreservation til nogle koncerter.

- Ændringer medførte et lidt lavere gæstetal på flere koncertdage, skriver Tivoli i sit regnskab.

Til gengæld mener Tivoli, at tiltagene fjernede den utrygge stemning ved koncerterne.