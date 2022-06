Tivoli-forlystelse i stå: Sad fanget i 60 meters højde

Passagererne i Himmelskibet i Tivoli i København havde tirsdag aften ekstra god mulighed for at nyde udsigten.

Klokken 21.16 var der i 60 meters højde nemlig driftstop i omtrent 15 - 20 minutter.

Det bekræfter Tivolis pressechef, Torben Plank over for Ekstra Bladet.

- Det, der sker, er, at der er en sikkerhedscensor, der reagerer - det kan være noget vind eller en fugl - og så går forlystelsen i stå. Og det er jo aldrig sjovt at sidde for længe deroppe, men de tog det rigtig pænt, siger Torben Plank.

- Det er ikke første gang, Himmelskibet er plaget af stop. Er det godt nok, at den går i stå i tide og utide?

- Det er dig, der siger det. Jeg synes ikke, vi er ude for det så tit. Men der kan jo ske driftstop. Og vi agerer ud fra devisen om sikkerhed frem for alt. Og beredskabet har fungeret som det skulle.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Torben Plank har været pressechef i Tivoli siden 2012. Foto: Philip Davali

- Er det ikke rimeligt at forvente, at sådan en forlystelse til mange millioner kroner virker og ikke holder stille deroppe?

- Jo, men en forlystelse af den størrelse er jo én stor maskine. Og den har nogle sensorer, og når de reagerer, er det tegn på, at sikkerheden fungerer. Det er fuldstændig almindelig procedure. De sensorer SKAL være følsomme for sikkerhedens skyld. Det modsatte ville ikke være så godt.

- Hvordan bliver de påvirkede passagerer kompenseret?

- Jeg har talt med vagthavende, og ingen havde været utrygge, da de forlod forlystelsen, så der blev ikke givet kaffe eller kage i denne her forbindelse. Det har vi tidligere gjort, hvis det har været koldt. Men det lader til, at de har nydt udsigten deroppe.