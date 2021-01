Tivoli i stor millioninvestering: Her er deres nye forlystelse

Tivoli har valgt at investere et stort millionbeløb i en ny forlystelse, der åbner i 2021

Villa Vendetta.

Det er navnet på den nye forlystelsesoplevelse, som Tivoli har kastet et stort millionbeløb efter, og som står klar i løbet af 2021.

Det oplyser Tivoli i en pressemeddelelse.

Det historiske H.C. Andersen Slottet i forlystelsesparken bliver i den forbindelse inddraget og munder inden længe ud i Danmarks største permanente scaryhouse (spøgelseshus, red.) med skuespillere. Her bliver det muligt at komme på en 150 meter lang rejse gennem 12 forskellige rum fordelt på 800 uhyggelige kvadratmeter.

Det nye scaryhouse er planlagt til at stå klar i Tivolis sommersæson 2021.

Sendt til tælling: Danske forlystelsesparker i rædselsår

Den nye forlystelse bliver en uhyggelig affære. Foto: Mikkel Trudslev Jensen

Tivolis direktør Susanne Mørch Koch jubler over den nye investering midt i en tid, hvor Tivoli som mange andre har været hårdt plaget af coronavirus, hvilket blandt andet har gjort, at de har været lukket det meste af jule-sæsonen.

'Alle kender efterhånden de svære betingelser, som Tivoli og andre i turisme- og oplevelsesindustrien har oplevet under Covid-19 pandemien, men der er også innovationer gemt bag historierne om lukninger og restriktioner. Ved at skabe et nyt oplevelsesunivers i kælderen under H.C. Andersen Slottet tænker vi nyt og udnytter vores m2 bedre', siger hun i pressemeddelelsen og fortsætter:

'Vi investerer i nye gæsteoplevelser i en tid, hvor vi er trængt økonomisk, for det tror vi på, er vejen frem til igen at gøre Tivoli til den gode, rentable forretning, som Danmarks største attraktion også er kendt for at være. Det er traditioner, men også nyheder, der gerne skal få mange danskere i Tivoli i 2021', lyder det videre.

Historien bag Villa Vendetta Når dørene åbner for Villa Vendetta, kommer gæsterne på en rejse, hvor de får testet deres mod af i villaens mørke kroge. Historien går på, at der i mange år har boet en familie i H.C. Andersen Slottets kælder, som efter mange års arbejde i Tivoli er blevet glemt. Ingen ved rigtig, hvem de er, men en ting er sikkert, og det er, at årtiers glemsel har gjort dem grumme, bitre og har forvandlet dem til galninge, som alle bør holde sig langt fra. Noget som gæsterne snart vil erfare, når de i en futtogsformation går gennem familiens hus, sådan at chok og forskrækkelser flyder fra krop til krop og ingen slipper for at mærke gyset. Turen går først igennem den hjemsøgte herskabsvilla, og har gæsterne modet til at gå planken ud, ender de i en skummel kælder, hvis hemmeligheder ikke røbes her. Der er tale om en rejse tilbage i tiden med referencer til i dag og til Tivolis ikoniske karakterer. Der er overraskelser i form af lyde, skuespillere, dunkle gange og korridorer, som gæsterne møder på deres vej. Vis mere Luk

Ønske om scaryhouse

Også havedirektør Tivoli Kasper Schumacher er begejstret for den nye forlystelse.

'Det har i mange år været et ønske at få et permanent scaryhouse med skuespillere i Tivoli. Vi har i årtier udviklet og designet for at imponere og fascinere gæsterne. I dette projekt skaber vi en uhyggelig oplevelse, men også noget som bringer smilet frem på læberne. Gæsterne får mulighed for at se den grumme virkelighed bag facaden, når de besøger Villa Vendetta', siger han og fortsætter:

'Her stifter de bekendtskab med en familie, som gennem generationer har arbejdet i Tivoli og underholdt gæsterne, men de har også gjort andre ting skjult i deres kælder. Vi arbejder intenst med opgaven og ser frem til at åbne og få lov til at skræmme gæsterne med en unik oplevelse i et scary-miljø, hvor vi har allieret os med internationalt kendte skræmmespecialister.'

Foto: Mikkel Trudslev Jensen

Der bliver tættere på Tivolis sommersæson åbning, den 27. marts, sat officiel dato på selve åbningen af Villa Vendetta, hvor byggeriet netop er gået i gang.

Kort om Villa Vendetta Villa Vendetta i H.C Andersen Slottet • Størrelse: 800 M2 uhygge • Længde: 150 meter lang scary vandring i snørklede gange Antal rum: 12 med forskellige scary universer Tid: 5 minutters gys • Adgangskrav: Anbefales fra 12 år og er man modig kan børn fra ni år komme ind i følgeskab med voksen Sæson temaer: Mindre ændringer i løbet af året tilpasset sæsonerne • Producent: Tivolis udviklingsafdeling i samarbejde med Dystopia Entertainment i Vejle Pris: Tocifret millionbeløb til etablering af scaryhouse samt drift • Åbningstider: alle Tivolis sæsoner fra 17:00 til forlystelseshaven lukker • Villa Vendetta bliver permanent og suppleres af Det Hjemsøgte scaryhouse under Halloween Vis mere Luk