Tivoli med opfordring: Hold jer væk

50 Cent er en af de helt store hovednavne på Tivolis fredagsrock-plakat, og når verdensstjernen i aften gæster haven i det centrale København, bliver det også til et fyldt publikum på plænen.

Reservationerne er nemlig revet væk.

'Derfor er der ikke nogle grund til at dukke op, hvis man ikke har reservation', skriver Torben Plank, der er pressechef Tivoli, på Twitter.

Med andre ord opfordrer Tivoli til, at man holder sig væk, hvis man ikke har enten en reservation til koncerten eller en bordreservationer til en af havens restauranter.

Aflyste kunstere og billetsystem

Tivoli har haft sikkerhedsmæssige udfordringer i løbet af foråret, det har fået forlystelsesparken til at indføre billetsystem, så det til udvalgte koncerter kun er muligt at komme ind, hvis man har købt billet hjemmefra.

Til koncerterne med Andreas Odbjerg og Artigeardit i april forsøgte flere at kravle over hegnet for at komme ind i Tivoli, der slog portene i, da det ikke var forsvarligt at lukke flere ind.

- Det er vi selvfølgelig opmærksomme på, og fra morgenstunden har vi haft ekstra personale langs hegnet og ved indgangene, siger Kasper Schmumacher, der er havedirektør i Tivoli til Ekstra Bladet.

Han fortæller, at der er øget mandskab på i haven i dag.

- Vi har mandet op til en stor international koncert. Også når det kommer til indretningen af haven, afskærmning og så videre, siger han.

Udelukker nogen

Hvor mange, der har reserveret adgang til Tivoli i dag, vil Kasper Schmumacher ikke ud med, men han erkender, at nogle af dem, der plejer at gå i Tivoli på børnenes sidste skoledag, måske ikke kan følge den tradition i dag.

- Det er en flot dag. Solen skinner og vi er kede af, hvis vi udelukker den klassiske tivoligæst, men vi har fået et stort internationalt navn til Tivoli, og vi har vurderet, at vi ikke kan begge dele, siger han.

Ifølge Tivolis pressechef er der sat et loft på antallet af publikummer til 50 Cent-koncerten i aften for at give alle den bedste oplelvelse.

- Vi afvikler koncerten med en lidt lavere kapacitet end normalt. Det gør vi for at give alle den bedste Tivoli-oplevelse, men der kommer mange, siger Torben Plank.

Tidligere på sæsonen har Tivoli aflyst koncerter med TopGunn, Kidd, Klumbe, Kesi, Ude Af Kontrol og Kato. Aflysningerne er især gået ud over hiphopkunstnerne, der tiltrækker det unge publikum.

