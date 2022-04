Tivolis ledelse indkaldt til ekstraordinært møde

Fredag aften måtte flere tusinde gæster se sig skuffet, da Tivoli lukkede portene i før koncerten med Artigeardit og Andreas Odbjerg til Fredagsrock.

Københavns Politi var talstærkt til stede og måtte fredag aften i aktion, da flere unge mennesker kravlede over hegnet, efter de blev afvist ved indgangen.

Lørdag formiddag mødes Tivolis øverste ledelse til et opsamlingsmøde for at tale om gårsdagens strabadser og uroligheder, det fortæller Tivolis pressechef, Torben Plank, til Ekstra Bladet.

Mere end halvanden time før koncerten med aftenens hovednavn, Andreas Odbjerg, skulle gå i gang, var forlystelsesparken midt i København så fyldt, at man vurderede, at der ikke skulle lukkes flere ind.

Tivoli havde på forhånd varslet, at det kunne blive nødvendigt at lukke for adgangen, og det førte til en enkel anholdelse i forbindelse med den kaotiske situation.

- Han er blevet anholdt på grund af noget uorden i forbindelse med noget politiforretning, fortæller vagtchef hos Københavns Politi Thomas Hjermind.

Også kaos i sidste uge

I sidste uge opstod der en anden form for kaos, da der var Fredagsrock i Tivoli. Her blev politiet tilkaldt, da de modtog anmeldelser om et slagsmål på plænen under en koncert med Icekiid.

Koncerten måtte kortvarigt afbrydes, fordi der opstod kaos blandt publikum. Da politiet nåede frem, var der ikke noget slagsmål at se, men politiet mødte en ung mand, der var blevet slået i hovedet med en flaske.

Efterfølgende har rygter om et knivstikkeri floreret på sociale medier, men det har ikke været muligt for politiet at bekræfte.

På grund af sidste uges episode er politiet ekstra opmærksomme denne fredag, fortæller vagtchef Henrik Svejstrup.

- Vi har patruljeret i og omkring Tivoli for at være ekstra synlige, lyder det.

