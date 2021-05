Tommy Seebach er med på scenen

Jesper Gorth er iført Kim Schumachers gamle glimmerjakke, når Fyr og Flamme i aften skal brænde Ahoy Arena ned med deres 'Øve Os På Hinanden'.

Men også Tommy Seebach - eller nærmere hans blazerjakke - har fundet vej til det danske show ved Eurovision Song Contest.

Det er korsangeren Line Krogholm, der optræder i præcis den brune jakke, Seebach havde på, da han i 1993 stillede op ved Dansk Melodi Grand Prix med sangen 'Under Stjernerne På Himlen'.

Line Krogholm i Tommy Seebachs gamle jakke. Hun skal i øvrige have et på bukser på, som har været Ulla Essendrops. Foto: Jonas Olufson

- Det er lidt sjovt for mig at have den her jakke på, for for nogle år siden var jeg med i musicalen om Seebach, hvor vi jo kom igennem hele møllen med hans op- og nedture og alle Grand Prix'erne. Så der er noget rigtig hyggeligt ved, at jeg skal have den jakke på, siger Line Krogholm til Ekstra Bladet.

- Og så elsker jeg jo bare den sang. Og jeg bilder mig ind, at jeg godt kan huske det Grand Prix, hvor han sang den. Der var bare noget magisk og hyggeligt over det den gang. Jeg får sådan en nostalgisk følelse.

Det er ikke Line Krogholm, der selv har valgt jakken. Hun var med i DR's velassorterede kostumekælder og prøvede flere jakker.

- Jeg fik den på og kiggede ind i foret og så, at det var den jakke. Så eksploderede min hjerne. Derefter prøvede jeg forskellige andre jakker, og jeg blev da rigtig rigtig glad, det det så endte med, at det faktisk er den her, jeg skal have på, siger hun.

Det er sirligt syet ind i jakken, hvor den stammer fra. Foto: Jonas Olufson

