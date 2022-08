Topchef færdig efter skuffende regnskab

Den administrerende direktør hos Gyldendal, Morten Hesseldahl, fratræder sin stilling ved udgangen af august.

Det oplyser forlaget i en pressemeddelelse.

- Jeg er glad og stolt over, at det med medarbejderne er lykkedes at etablere en forlagsforretning, der nu står på to sunde udgiverben - et uddannelsesben og et forlagsben, siger han i meddelelsen.

Morten Hesseldahl tiltrådte som direktør tilbage i 2018. Siden har han arbejdet på at modernisere forlaget.

Mens arbejdet har bragt forlaget på højde med den digitale virkelighed, er der ikke nogen tvivl om, at de forretningsmæssige resultater ikke er fulgt med. Det skriver Gyldendal i meddelelsen.

Flere af de initiativer, der er blevet sat i værk, har heller ikke levet op til forventningerne, må man forstå.

Bestyrelsen i Gyldendal går nu i gang med at finde en afløser.

Fratrædelsen er blevet meldt ud, samme dag som forlaget er kommet med sit regnskab for det første halvår.

Det viser, at omsætningen er faldet med omkring 20 millioner kroner til 416 millioner sammenlignet med samme periode sidste år.

I regnskabet giver bestyrelsen udtryk for, at den økonomiske udvikling har været dårligere end ventet, og at det ikke er tilfredsstillende.

På den baggrund har forlaget nedjusteret sine forventninger til resten af året, hvor man nu venter en omsætning på mellem 780-820 millioner kroner. Det er 150 millioner kroner lavere end først ventet.

Morten Hesseldahl har blandt andet stået i spidsen for streamingtjenesten Chapter. Den har alene medført et tab på 24 millioner kroner i løbet af årets første seks måneder.

Hanne Salomonsen, der er direktør i forlaget, konstitueres som administrerende direktør fra 1. september.

