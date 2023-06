Topnavn aflyser på Tinderbox

Et af festivalens største navne har valgt at aflyse årets koncert på den fynske festival

Hvis man havde glædet sig til at 'Pump It Harder' eller at shake sine 'Humps' til årets Tinderbox-festival i Odense, er der nu kedelige nyheder.

Tinderbox annoncerer nemlig søndag aften, at et af festivalens absolutte topnavne, den amerikanske hiphop og R&B-gruppe Black Eyed Peas, har valgt at aflyse deres koncert.

Det skriver festivalen på deres Instagram-profil.

Her lyder det, at gruppen dropper koncerten 'af logistiske årsager'. Samtidig lyder det dog, at festivalen snart annoncerer en afløser til at spille Blå Scene op om aftenen torsdag 22. juni.

Black Eyed Peas blev grundlagt i 1995 og havde sin storhedstid i 00'erne.

I dag består gruppen af tre personer, der går under kunstnernavnene will.i.am, apl.de.ap og Taboo.

Sangerinden Fergie forlod gruppen i 2018 og er siden blevet afløst af J. Rey Soul.

Gruppen udgav i november 2022 sit seneste album 'Elevation' og gæstede da også Danmark som topnavn på Nibe Festival 2022.