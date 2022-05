Totalt kaos inden kæmpeshow

Man skal være omstillingsparat, hvis man deltager i årets udgave af Eurovision Song Contest.

I alt stiller 40 nationer til start i europamesterskaberne i popmusik - også kaldet verdens største musikkonkurrence.

Det er i næste uge, det går løs med konkurrencen i Torino i Italien, men allerede nu er der kæmpe store problemer med showet.

Scenen, der skal danne ramme om det storstilede show, er gået i stykker, og ifølge de beskeder, DR har fået fra de italienske arrangører, er det ikke noget, der umiddelbart kan repareres.

Problemet er scenens hovedelement - en stor sol-konstruktion af metal. Den skulle efter planen kunne dreje rundt. Men det kan den ikke, og det har betydning for flere landes ellers nøje planlagte shows.

Ændringer

Også Danmark er ramt af problemerne, og bandet Reddi har været tvunget til at ændre i deres sceneshow i 11. time. Det fortæller sceneinstruktøren, Birgitte Næss-Schmidt, der står for at instruere den danske optræden ved årets Eurovision.

- Solen har to sider; én med en LED-skærm og én med en masse lamper. Vi havde bedt om at bruge LED-skærmen til at vise noget grafik, men fordi solen ikke kan dreje rundt, er det nu siden med lamperne, som vender ud mod publikum, forklarer Birgitte Næss-Schmidt til DR og kalder det ret kritisk.

Ifølge sceneinstruktøren har den danske delegation fået at vide, at scenen ikke kommer til at virke - og så er der kun tilbage at tænke i alternativer og strikke et nyt show sammen med lynets hast.

Danske Reddi havde første prøve på scenen søndag, og onsdag eftermiddag kan de igen øve deres show under den ødelagte sol i Italien.

Reddi skal i kamp i tirsdagens semifinale, hvor de skal forsøge at kvalificere sig til finalen, der finder sted lørdag 14. maj.

Dansk Melodi Grand Prix: Det tjener de