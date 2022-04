Den tidligere korleder Michael Bojesen, der er direktør i Malmö Opera, trækker sig fra kunstmuseet Arkens bestyrelse.

Det oplyser museets bestyrelsesformand, Eva Hofman-Bang, til P1-programmet 'Kulturen'.

- Michael (Bojesen red.) har her til formiddag i en mail til Arkens bestyrelse meddelt, at han trækker sig fra Arkens bestyrelse, og vi tager selvfølgelig hans beslutning til efterretning, siger Hofman-Bang og tilføjer:

- Min reaktion er umiddelbart, at det er nok meget godt, at vores veje skilles, nu for at skabe arbejdsro omkring Arken. Der har været for meget presse om det her, siger hun videre.

Foto: Jonas Olufson

Mandag kunne Politiken afsløre, at Bojesen havde et forhold til en elev under 18 år, dengang han var korleder og sanglærer på Sankt Annæ Gymnasium.

Desuden kom det frem, at han ifølge en advokatundersøgelse havde brudt sine tjenstlige pligter og bar et ansvar for seksuel chikane i gymnasiekoret.

I 'Kulturen' på P1 afviste Bojesen dog tirsdag alle forholdene.

Fortsat tillid

Selvom to uafhængige undersøgelser har konkluderet, at der er fundet grænseoverskridende adfærd og krænkelser sted i pigekoret på Sankt Annæ Gymnasium og DR Pigekor i perioden, hvor Michael Bojesen har arbejdet som henholdsvis korleder og chefdirigent, har hans nuværende arbejdsgiver, Malmö Opera, for nylig udtalt til Ekstra Bladet, at de fortsat har tillid til ham.

Michael Bojesen selv har over for Ekstra Bladet erkendt, at han kan have været blind for et eventuelt seksualiseret miljø, men det har ikke fået bestyrelsen til at vakle i deres tillid til hans lederegenskaber.

'Michael var en af mange ansatte på Sankt Annæ Gymnasium, og han kan ikke holdes ansvarlig for en eventuel seksualiseret kultur på skolen. Det eneste, han er anklaget for i løbet af sine 20 år på skolen, er, at han under en bustur skulle have lagt en hånd på en ung kvindes ben, hvilket han nægter', skrev Per-Martin Svensson i en mail til Ekstra Bladet og fortsatte:

'Michael har gennem sin tid i Malmö Opera arbejdet for, at alle skal føle sig trygge på arbejdspladsen, og han har understreget igen og igen, at det har stor betydning for at opnå kunstneriske resultater. Der er ingen rapporterede tilfælde af seksuelt misbrug eller grænseløs adfærd i Malmo Opera i hans tid.'

Michael Bojesen, der nu er direktør for operaen i Malmø, stod i 1993-2001 i spidsen for koret.

Ekstra Bladet har været i kontakt med Michael Bojesen, og du kan læse hans kommentar her.