Tragedie på festival

Storbritanniens svar på Roskilde Festival, Glastonbury, blev søndag afsluttet med et tragisk dødsfald, da en mand i 40'erne faldt om på vej mellem to sceneområder

Det kan godt være, at vi herhjemme synes, Roskilde Festival er stor, men det er ikke noget imod den ikoniske Glastonbury Festival i Storbritannien, hvor over 200.000 mennesker årligt deltager.

Den fem dage lange festival er netop afsluttet, og det skete ikke med en lykkelig begivenhed.

På festivalens sidste dag var man således ude for, at en festivalgæst i 40'erne døde, da han var på vej på gåben mellem to sceneområder.

Det skriver The Mirror.

Årsagen er kun beskrevet som 'en medicinsk hændelse', skriver mediet, og den er således ikke regnet for at være mistænkelig.

Døde mellem to scener

Det vides endnu ikke, om der skulle være stoffer involveret.

Manden gik på en sti, der lokalt er kendt som 'The Old Railway Line', da han angiveligt pludselig faldt om. Det skete mellem scenerne Arcadia Stage og Other Stage.

Dødsfaldet er bekræftet af det lokale Avon og Somerset politi.

- Desværre døde manden på stedet. Hans pårørende er underrettet, og vores tanker er hos dem i denne svære tid, lød det blandt andet fra politiet i en udtalelse.

Glastonbury har i år været beriget med musik af bl.a. Elton John, Lana Del Rey, Lizzo, Måneskin, The Chemical Brothers, Blondie og Manic Street Preachers.

Heldigvis sker det yderst sjældent, at folk dør på den danske pendant til Glastonbury, Roskilde Festival, selvom der er langt over 100.000 mennesker samlet i samme område en hel uge.

Senest døde en 20-årig kvinde på festivalen i 2016 under mystiske omstændigheder efter vejrtrækingsproblemer.