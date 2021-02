Trak sig fra 'X Factor': Nu er han tilbage

For ni år siden var sangeren Jean Michel på alles læber, da han pludselig måtte trække sig fra 'X Factor'.

Mystikken var stor, da han som den ene halvdel af en duo under Thomas Blachmans ledelse, under stor dramatik forlod konkurrencen.

Først hævdede Jean Michel, at det var, fordi han ikke havde hjertet med, men efterfølgende blev det afsløret, at det var rod i Nicoline Simones privatliv, der var den virkelige årsag.

Nicoline Simone endte med at blive idømt halvandet års betinget fængsel for at have båret to kilo amfetamin fra en bil og ind i et hus i Klingbjerg nær Nordborg på Als.

Jean-Michel: Ked af at Nicoline Simone ikke var med

Nu er Jean Michel tilbage på scenen i DR. Denne gang i Dansk Melodi Grand Prix 2021, og han forsøger at lukke 'X Factor'-døren bag sig.

- Det er et overstået kapitel. Jeg har lært af det, blevet modnet af det - både som menneske, men også musikalsk. Men er ligesom noget, der er lukket og slukket nu, siger han.

- Hvad med Nicoline Simon. Har du stadig kontakt til hende?

- Ja, det har jeg. Vi er ikke perlevenner, men vi er 'on good terms', siger Jean Michel og ønsker ikke at uddybe yderligere.

Siden 'X Factor'-eventyret har Jean Michel kombineret sin passion for musikken med dans, da han har optrådt i Wallmans shows i Cirkusbygningen i fire år, ligesom han også har medvirket i musicals som 'Hair' og 'Hairspray'.

Ved årets Grand Prix stiller Jean Michel op med sangen 'Beautiful', der er skrevet af Clara Sofie Fabricius, Johannes Nymark, Jesper Hjersing Sidelmann og Andreas Jensen.

Sådan så den ellers så dynamiske duo ud, inden det pludselig sluttede. Foto: Mogens Flindt

DR har onsdag offentliggjort de otte deltagere ved årets Melodi Grand Prix.

De otte bidrag er:

- 'Hvileløse hjerter' med Nanna Olivia

- 'Øve os på hinanden' med Fyr & Flamme

- 'Højt over skyerne' med Chief 1 og Thomas Buttenschøn

- 'Abracadabra' med Claudia Campagnol

- 'Silver Bullet' med The Cosmic Twins

- 'Beautiful' med Jean Michel

- 'Everything Is Alright' med Mike Tramp

- 'Står lige her' med Emma Nicoline

I løbet af dagen vil den sidste deltager til årets konkurrence blive offentliggjort.

De otte sange kan høres her dr.dk/grandprix.

