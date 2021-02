Tre-dobbelt vinder med: Kedeligt uden efterfest

- Måske kommer jeg til at kaste op fire timer før showet, siger Chief 1, der endnu en gang har et bidrag med ved Dansk Melodi Grand Prix.

Flere gange tidligere har han skrevet en sang til den traditionsrige konkurrence - og tre gange er det blevet til sejr - tilbage i 1997, da Kølig Kaj vandt med 'Stemmen i mit liv', i 2012 med 'Should've Known Better', som Soluna sang, og så i 2015, hvor Anti Social Media vandt med 'The Way You Are'.

Men i år er der noget helt andet og meget mere på spil, når Chief 1 kaster sig ud i konkurrencen. Han skal nemlig for første gang selv stå på scenen i sangdysten, hvor han sammen med Thomas Buttenschøn skal synge sangen 'Højt over skyerne'.

- Det kan slet ikke sammenlignes. Det bliver meget mere intenst. Det betyder noget på en anden måde, når man selv skal stå på scene. Ikke at jeg ikke har været glad for det de andre andre gange, understreger Chief 1 og fortsætter.

- Man kan sige, at jeg har oplevet bagscenen af det. Det er en vild følelse, og jeg har været hele vejen rundt. Jeg kender mekanismerne i Grand Prix'et, men ikke med mit hjerte. Ikke med mine egne følelser, siger Chief 1, der derfor ikke rigtigt ved, hvordan hans nerver reagerer, inden han skal på scenen.

- Men heldigvis har jeg Thomas med, siger han og uddyber, at skulle det blive til en sejr igen, så bliver den noget tamt uden den legendariske efterfest efter Grand Prix'et, som naturligvis er aflyst på grund af corona.

- Det bliver lidt trist at traske ned og tage metroen hjem, ik', griner han.

Chief 1 fortæller, at Thomas Buttenschøn troede, det var en joke, da han ringede til ham og spurgte, om de ikke skulle stille op sammen.

- Jeg havde ikke troet, at min musik kunne noget i Grand Prix-sammenhæng. Jeg er jo bare en spillemand. Så er der skete det, at jeg selv synes, at jeg er bedst til at synge mine sange, men jeg har har ikke higet efter den store platform, siger Thomas Buttenschøn.

Ud over den kendte duo har DR offentliggjort fem af de otte deltager ved årets Grand Prix, der bliver sendt 6. marts fra DR Byens Studie 5.

De seks afslørede artister og numre er:

- 'Hvileløse hjerter' med Nanna Olivia

- 'Øve os på hinanden' med Fyr & Flamme

- 'Højt over skyerne' med Chief 1 og Thomas Buttenschøn

- 'Abracadabra' med Claudia Campagnol

- 'Silver Bullet' med The Cosmic Twins

- 'Beautiful' med Jean Michel

I løbet af dagen vil de sidste to deltagere til årets konkurrence blive offentliggjort.

De otte sange kan høres her dr.dk/grandprix fra klokken 14.

