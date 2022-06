Trods aflysninger: Bieber kommer stadig til Smukfest

Justin Bieber er blevet lam i halvdelen af sit ansigt, hvilket har fået ham til at aflyse stribevis af koncerter.

Han annoncerede aflysningerne i går på sin Instagram.

Det har fået flere til at spekulere, om man i så fald kunne regne med at høre tonerne af 'Is it too late now to say sorry?' til august, når stjernen skal spille til Smukfest.

Bieber i bøgeskoven

Men i følge talsmand for Smukfest, Søren Eskildsen, er der ikke noget at være nervøs for.

- Aflysningen omfatter ikke Smukfest, fortæller han til Ekstra Bladet.

- Men har I snakket med hans team, som bekræfter, at han kommer til Smukfest?

- Nej men aflysningsperioden omfatter ikke Smukfest. Derfor ønsker vi ham god bedring og ser i høj grad frem til at se ham på bøgescenen til august.

Talsmand for Smukfest Søren Eskildsen glæder sig til at se Justin Bieber på bøgescenen til august. Foto: POLFOTO / Per Lange

Nervesygdom

I videoen, der blev lagt ud fredag aften dansk tid, forklarer superstjernen, at han er blevet ramt af en nervesygdom, der har sat sig i øret og ansigtet.

- Som I kan se, kan jeg ikke blinke med mit ene øje. Jeg kan ikke smile i den ene side af ansigtet, og jeg kan ikke bevæge mit ene næsebor. Jeg er helt lammet i den ene side af ansigtet, lyder ordene fra den canadiske hitmager.

- Til jer, der er frustrerede over de aflyste koncerter, kan jeg sige, at jeg ikke er i stand at gennemføre dem. Det er ret alvorligt, som I kan se. Jeg ville ønske, det ikke var sådan. Men min krop forsøger at fortælle, at jeg skal sætte farten ned. Det håber jeg, I forstår.

