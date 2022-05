Truer Eurovision

Lørdag aften er der lagt op til fest og farve, når vinderen af Eurovision skal findes.

Men en ting truer med at sætte en stopper for festlighederne. Nemlig den russiske hackergruppe Killnet.

Hackergruppen, der er kendt for at være Pro-Kremlin, har sendt nogle kryptiske meldinger ud om et hackerangreb på stemmeresultatet ved Eurovision.

Det sker via et opslag på Telegram, hvor gruppen har lagt et billede ud med et Eurovision-logo, der viser en overlegen sejr til Ukraine.

'Du kan ikke stemme online. Måske er vores DDoS-angreb skyld i alt', står der til billedet.

Sikkerhedsforanstaltninger

Situationen bliver overvåget, fortæller en talsmand til mediet The Sun.

- Eurovisions stemmesystem har en række sikkerhedsforanstaltninger hvert år for at beskytte publikums deltagelse mod ydre påvirkninger. I år er ingen undtagelse, lød det fra talsmanden.

Efter den udtalelse sendte hackergruppen en ny besked ud.

'Du kan sige, hvad du vil. Men der er kun en sandhed, og det er, at det ikke giver mening at påvirke afstemningsresultaterne online. Du skal stadig gøre, hvad du skal gøre. Dit system er ubeskyttet', stod der ifølge VG i den nye besked.

Ukraine buldrer

Eurovison er i år uden deltagelse fra Rusland, der er udelukket fra festlighederne. Udelukkelsen er sket efter Ruslands invasion af Ukraine, der derimod er storfavorit til at vinde Eurovision. Ikke på grund af deres rappende vuggevise, men på grund af den frygtelige situation, som landet befinder sig i.

Danmark derimod er slet ikke repræsenteret i finalen, hvilket er en kæmpe skuffelse for DR og Danmark.

Det er i aften, at Eurovision Song Contest afgøres. Ekstra Bladet dækker naturligvis showet live - i fire stive timer.