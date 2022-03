Lars 'Chief1' Pedersen kunne juble sammen med vinderen af årets Melodi Grand Prix, Reddi. Det er nemlig blandt andet ham, der har skrevet vindersangen, der derved sikrer ham endnu en sejr i konkurrencen.

- Det er en virkelig rar følelse, som ikke er en følelse, man er omgivet af i disse tider. Men jeg tror, at for et øjeblik sætter jeg verden på hold, suger ind og tager et dybt åndedrag, og så puster jeg ud i morgen, sagde han til Ekstra Bladet efter showet.

Når Reddis trommeslager, Ihan Haydar, entrerer scenen cirka et minut inde i sangen, kaster hun den ene trommestik op i luften, griber den igen og går i flæsket på trommerne. Det var ikke en idé, Chief1, der kender Haydar fra deres dage sammen med bandet L.I.G.A., turde at sætte sig imod.

- Hvad gør det ved din puls, når Haydar kaster trommestikken op, inden hun går i gang og griber den igen?

Spørgsmålet får Chief1 til at udbryde et skævt smil.

- Hun er så vild, indleder han.

- Hun er så fucking modig, og det var det, jeg faldt for, da jeg opdagede hende for over 10 år siden. Jeg fik sådan en video sendt, hvor hun ikke rigtig kunne spille, men hun havde så meget mod, og hun gjorde de ting, som nærmest ikke engang garvede trommeslagere gør. Hun sagde: 'Skal vi ikke lave et eller andet med introen her', og jeg turde ikke sige: 'Hvad nu hvis det går galt', griner han.

- For jeg elsker det. Det er ude på kanten, det skal ske. Hun var fucking ligeglad. Den kunne være faldet ned, og det kunne være gået pissegalt, men det gjorde det ikke. og det gør det ikke, fordi man tror på det og har modet.

Ihan Haydar fik en idé, og Chief1 turde ikke sige hende imod. Foto: Anthon Unger

Skal holde øje med hende

Han løftede dog samtidig en pegefinger og understregede, at hvis det står til ham, vokser træerne ikke op til himlen.

- Jeg skal faktisk holde lidt øje med hende, for næste gang er det med ild og sådan noget, lød det med et smil.

Sejren, den første siden han vandt med Anti Social Media i 2015, betyder meget for ham.

- Jeg har et gammelt hiphop-gen. Da man dansede breakdance imod hinanden, ville man altid vinde, og mit navn kommer af en gammel breakdancer, som holdt med indianerne, og jeg skulle have et 1-tal, for jeg skulle være den bedste breakdancer. Jeg har aldrig været den der, at det er godt bare at være med. Vi har brugt et år på at forberede det, og så at se de her piger... Det er bare kæmpe optur, sagde han med et stort smil.

Blandt sangskriverne på vindersangen er også Remee, der var en glad mand lørdag aften.