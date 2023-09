Tusindvis fanget i festival-kaos: Danske Allan slap væk

En førstegangsfestivalgænger på den hypede, men lige nu oversvømmede festival Burning Man kæmpede for at slippe væk, men vil tilbage igen

Tusindvis af mennesker sidder fortsat mandag middag dansk tid fast på festivalen Burning Man i den amerikanske stat Nevada, der i weekenden blev ramt af massiv regn og oversvømmelser.

En af dem, som det lykkedes at komme fra pladsen, er Allan Riordan Boll. Han er udlandsdansker bosat i Californien og var på festivalen for anden gang, da oversvømmelserne ramte.

'Jeg er lige sluppet ud for et par timer siden. Der var egentlig stadig udgangsforbud, men mange med firhjulstræk trodsede forbuddet og slap ud, inden næste regn ifølge vejrudsigten ville ramme her søndag eftermiddag (amerikansk tid, red.)', skriver han i en besked til Ekstra Bladet.

Trods oversvømmelser er der ifølge Allan Riordan Boll stadig musik og drinks i flere camps på festivalen. Privatfoto

'Undervældende håndtering'

Selvom Allan Riordan Boll var forberedt på, at Burning Man med hans egne ord er en 'survival festival', var han ikke forberedt på oversvømmelserne.

'Jeg havde ikke forberedt gummistøvler desværre, da regn vist er meget sjældent i Black Rock Desert på denne årstid', skriver han.

Og det var festivalen ifølge Allan Riordan Boll tilsyneladende heller ikke.

Ifølge Allan Riordan Boll var det godt givet ud, at flere festivalgængere betalte tusindvis af kroner for en autocamper. Dem, der boede i telte, havde det hårdt, fortæller han. Privatfoto

'Krisehåndteringen de sidste par dage virkede lidt undervældende. Burning Man-organisationen kører en FM-radiostation hvor de indimellem gav updates omkring vejret og sagde, at der er udgangsforbud, samt hvor de spiller musik og sjov og spas. En af de sidste ting, vi hørte dem nævne, var en opfordring til at følge deres Twitter og læse vigtig information på deres website', skriver Allan Riordan Boll og fortsætter:

'Der er dog ikke mobildækning i ørkenen, så kun folk med Starlink eller andet satellit-internet ville kunne læse denne 'vigtige information'.'

Han understreger dog, at der trods uvejret fortsat var god stemning på festivalen.

Allan Riordan Boll var i stand til at komme væk trods den massive mudder og oversvømmelser på Burning Man. Privatfoto

Efterforsker dødsfald

Søndag meddelte det lokale politi, at man efterforsker et dødsfald, som skulle være sket på festivalen i forbindelse med det voldsomme uvejr.

Arrangøren af festivalen opfordrede desuden til, at man sørgede for at rationere mad og drikke, så man kunne klare sig et stykke tid og eventuelt hjælpe naboer.

Ifølge CNN er det lykkedes flere festivalgæster at komme væk fra området til fods trods oversvømmelser og mudder.