Tusindvis festede i københavn

Solen stod højt over København og skinnede på de mange hundrede festglade mennesker, der var plastret til i glimmer og glitter. Både børn og voksne var mødt talrigt op iklædt regnbuens farver for at tage del i Copenhagen Prides parade.

Fra flere lokationer i København var der optog, så langt øjet rækkede. Copenhagen Pride har - grundet corona restriktioner - valgt at dele deres årlige parade op i seks forskellige ruter. Ekstra Bladet var med fra Rådhuspladsen til Fælledparken.

Lars Henriksen, der er forperson for Copenhagen Pride, fortalte lørdag til Ekstra Bladet, at der har været stor interesse for årets pride.

- Der er 8000 tilmeldt til paraderne på forhånd, billetterne er revet væk, lød det fra Lars Henriksen. Han estimerede, at der er cirka 30-50.000 engageret i Copenhagen Pride.

Ekstra Bladet var til stede under Copenhagen Pride. Foto: Tariq Mikkel Khan

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Mette Frederiksen lavede en svipser

Der var gang i gaden, folk festede og svedte i den bagende sol. En af deltagerne i paraden var Statsminister Mette Frederiksen, der mødte op for at fejre mangholdigheden.

- Selvfølgelig bakker jeg op om Pride. Det har jeg gjort i mange år, og det gør jeg selvfølgelig også i år.

- Jeg ville i virkeligheden ønske, at det ikke var nødvendigt. Det er en folkefest, men det er også en markering. Folkefesten har vi altid brug for, og i øvrigt er det dejligt, at vi igen kan holde folkefest i København ovenpå corona.

- Markeringen er desværre nødvendig, fordi vi kan se mange steder, at rettighederne rulles tilbage, og man er under pres. Det markerer vi meget stærkt det modsatte af i Danmark i dag, fortalte Mette Frederiksen til Ekstra Bladet.

Mette Frederiksen ville under paraden ikke give hånd til en festglad deltager, men kort tid efter stillede alligevel hun op til et billede med armen rundt om en ældre dame. Se det ske i videoen nedenfor:

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Flere kendte ansigter mødte op

Og den varme sol gjorde bestemt de mange deltagere tørstige, de lange køer for at købe alkohol talte for sig selv.

Under marchen mødte Ekstra Bladet tidligere realitystjerne Sy Lee og X-Factor deltageren Sigmund Trondheim, der begge har oplevet enormt meget hate-crime, fordi de er homoseksuelle.

- Det er utroligt vigtigt for mig at være her og fortælle, at der skal være plads til alle, lød det fra Sy Lee.

På billedet ses tidligere realitystjerne Sy Lee og X-Factor deltageren Sigmund Trondheim. Foto: Tariq Mikkel Khan

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Du kan se billeder fra den store folkefest i galleriet her:

Copenhagen Pride

Fuld skærm

Ifølge Tore Peters-Munch på 44 er det meget simpelt: - Equal love and equal rights. Foto: Taiq Mikkel Khan — Jeg ville ønske, at det ikke var nødvendigt stadig at skulle demonstrere for basale menneskerettigheder. Men det er det. Foto: Tariq Mikkel Khan Anna på 45 og sønnen Benjamin på 11 er mødt op i farverige klæder for at fejre mangfoldigheden. Benjamin har været med til Pride lige siden, han blev født. Foto: Taiq Mikkel Khan Foto: Tariq Mikkel Khan Lars Henriksen melder udsolgt til dagens Pride. Foto: Taiq Mikkel Khan Pylle på 60 år er kommet hele vejen fra Kalundborg for at støtte op. — Det er vigtigt for mangfoldigheden, fortæller Pylle. Foto: Taiq Mikkel Khan Knud på 51 år er mødt op sammen med sin kæreste Tobias på 39 år. Foto: Tariq Mikkel Khan Mette Frederiksen i håndtrykssvipser til Pride. Foto: Tariq Mikkel Khan I år var der seks forskellige march. Foto: Tariq Mikkel Khan Politiet var tilstede under paraden for at sikre ro og orden. Foto: Tariq Mikkel Khan Folk i gaderne støtter op om den store folkefast. Foto: Tariq Mikkel Khan — Jeg oplever stadig enormt meget hate-crime, så det er utroligt vigtigt for mig at være her, og sige, at der skal være plads til alle, siger Sy Lee. Foto: Tariq Mikkel Khan Foto: Tariq Mikkel Khan

Ekstra Bladet dækkede paraden under Copenhagen Pride. Du kan læse livedækningen her: