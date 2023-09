Tusindvis strandet på festival: Kendisser reddet ud

Flere tusinder er strandet, efter massive oversvømmelser har ramt festivalen Burning Man i Nevada.

Arrangøren har på det sociale medie X oplyst, at ingen i øjeblikket kan komme hverken ind eller ud af området, og de opfordrer til, at man sparer på mad og drikke, så man kan klare sig i en længere periode.

Men mens de mange gæster sidder fast i mudder og vand, er det lykkes et par af de kendisser, som har gæstet festivalen, at komme væk i tide.

I et opslag på X oplyser dj'en Diplo, der er kendt for hits som 'Where Are Ü Now' med Justin Bieber og 'Lean On' med danske Mø, at han sammen med komiker Chris Rock er sluppet væk fra vandmasserne.

44-årige Thomas Wesley Pentz bedre kendt som Diplo har gæstet Burning Man under oversvømmelserne. Foto: David Swanson/Ritzau Scanpix

'Har lige gået fem mil (8 km, red.) i mudder væk fra Burning Man sammen med Chris Rock, og en fan har samlet os op', skriver han.

I videoen til opslaget kan man se Diplo, Chris Rock og flere andre på ladet af en truck, der kører gennem ørkenen.

Melding om dødsfald

Flere medier oplyser, at der er meldinger om, at en person skulle have mistet livet i forbindelse med afholdelsen af festivalen.

Ifølge NBC News efterforsker det lokale politi i øjeblikket dødsfaldet, og meldingen er, at det skulle være sket under uvejret.

I alt er omtrent 73.000 mennesker samlet på festivalen.