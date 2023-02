Tvivler efter app-skandale: Vandt han virkelig?

Reiley vandt lørdag aften Dansk Melodi Grand Prix - eller gjorde han?

Tvivlen om, hvorvidt afstemningen ved konkurrencen var reel efter nedbrud af app'en og andet teknisk bøvl, er kun blevet større, efter DR nu har valgt at droppe den meget omtalte app.

Den skulle have været brugt på lørdag, når børnenes MGP afvikles, men der er ikke tilstrækkelig tid til at sikre, at løsningen er stabil og fungerer. Derfor kan der kun stemmes via sms.

Tina Müller og Heino Hansen måtte padle løs, da teknikken drillede. Foto: Ritzau Scanpix

At app'en er så sløj, gør formanden for Grand Prix-fanklubben Melodigrandprixfans.dk bekymret.

- Jeg er pænt rystet over, at DR ikke har bedre styr på teknikken. Når man her efterfølgende kasserer en app, så er det jo ikke fordi, der kun var lidt knas med serveren i lørdags. Så er det jo fordi, man generelt ikke har testet om setuppet fungerede, siger Hanne Bjørn til Ekstra Bladet og fortsætter:

- Mistanken, om at det ikke endte med det rigtige resultat, er nu kun blevet større. Og jeg er skuffet over, at DR selv ikke udviser større bekymring om det. Det er der brug for - både overfor de deltagende kunstnere og fremtidige deltagende kunstnere. Men også overfor hele fanmiljøet, som sidder enormt skuffede tilbage, siger hun og fortæller, at hun faktisk synes, at det er synd for Reiley, at han skal lave med, der for altid vil være tvivl om, hvorvidt han reelt vandt.

Hanne Bjørn er tæt af, at skandalen pakkes ind i, at DR selv synes, det var et 'flot show'.

- Det er jo sådan set næsten lige meget, når konkurrencen ikke blev gennemført på ordentlig vis. Det hele skal jo fungere - BÅDE show OG afstemning. Der er simpelthen noget galt med DRs ligeglade tilgang til Melodi Grand Prix, raser hun.

Reiley skal repræsentere Danmark ved Eurovision i Liverpool i maj. Foto: Henning Hjorth

Simon Falk, der også er Grand Prix-fan og dækkede lørdagens show for Wiwibloggs, er glad for, at DR har valgt at droppe app'en.

- Jeg synes det er rigtigt at droppe appen, når der var så meget tvivl. Men jeg ved ikke, hvor afgørende en forskel det har gjort, at den koksede i lørdags, lyder meldingen fra ham.

Under lørdagens voksen-Grand Prix blev seerne opfordret til at hive mobilen fra og stemme via sms, efter app'en gik ned. Men her kludrede DR i koderne, man skulle stemme på. Det skabte yderligere tvivl om resultatet.

- Vi må tilbage til tavlekridt og kugleramme, siger Morten Madsen fra fanmediet Eurosongs.dk og kalder det 'tankevækkende, at DR helt vælger at droppe app'en'.

- Jeg har en forventning om, at nogle tekniske 'hoveder' i DR virkelig bruger lidt ekstra tid i de kommende måneder på at sikre, at dette her aldrig sker igen, siger han og fortsætter.

- Om Reiley havde vundet under alle omstændigheder? Ja det tror jeg. Han var jo også i top tre blandt sms'erne, og juryen havde ham helt sikkert som favorit. Om det er betryggende til fremtidige DR-afstemninger? Absolut ikke...

Hør DRs chef for Grand Prix'et forsvare skandalen her:

