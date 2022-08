Tyveri på festival: Stjal 156 shotsrør

En 28-årig mand forsøgte i den grad at få en brandert på i weekenden til Wonderfestiwall - han gad bare ikke betale for den

En 28-årig mand var i weekenden til festivalen Wonderfestiwall rigtig for glad for shots.

Det samme kan man ikke sige, at han var for at betale.

I noget, der måske var et forsøg på at få en ordentlig brandert på, skaffede den 28-årige sig adgang til en lagercontainer, hvor han stjal 156 shotsrør - hvilket omtrent svarer til tre liter shots.

Det oplyser Bornholms Politi i deres døgnrapport, hvori det også fremgår at mandens festival sluttede der, da han blev bortvist.

Foruden den 28-årige mand blev to andre også bortvist fra Wonderfestiwall. Her er tale om en 19-årig ung fyr, der blev bortvist for dårlig opførsel, ligesom han også i samme omgang blev sigtet for det, som politiet i døgnrapporten beskriver som 'fornærmelig tiltale mod polititjenestemand'.

Også en 24-årig mand blev bortvist fra festlighederne på grund af dårlig opførsel. Men trods bortvisningerne skriver Bornholms Politi i døgnrapporten, at Wonderfestiwall er forløbet uden de helt store problemer, og stemningen på festivalpladsen har været rigtig god.'

Drew Sycamore, Lord Siva, Burhan G, Lis Sørensen, D-A-D, og Andreas Odbjerg var nogle af de navne, der stod på plakaten for festivalen.

