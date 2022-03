Udskudt på ubestemt tid: - Ærgerligt sammenfald

Årets Hjertegalla, der samler ind til forskningen i hjertesygdomme, må vige pladsen for en støttekoncert til fordel for ofrene i krigen mellem Ukraine og Rusland

DR og TV 2 annoncerede torsdag, at de går sammen om en støttekoncert, der skal samle ind til de ofre, der lige nu lider under krigen mellem Rusland og Ukraine.

Støttekoncerten bliver afholdt 12. marts, men det betyder desværre, at en anden organisation må se lidt længere efter den indsamling, de ellers skulle have afholdt.

Koncerten betyder nemlig, at det planlagte indsamlingsshow 'Hjertegalla', der skulle have været sendt på TV 2 Charlie samme aften til fordel for Hjerteforeningen, er udskudt til et ubestemt tidspunkt senere på året.

Det er man selvfølgelig ærgerlige over hos Hjerteforeningen.

Det oplyser administrerende direktør Anna Kaltoft til Ekstra Bladet.

'Det er TV 2 og DR, der har besluttet at lægge støttekoncerten til fordel for Ukraine netop den 12. marts, hvor årets Hjertegalla også skulle have fundet sted. Det er naturligvis et ærgerligt sammenfald, men der kan nu engang ikke være to indsamlinger på tv samme dag, så derfor accepterer og forstår vi også beslutningen om at udskyde årets Hjertegalla til senere på året,' lyder det.

Stor respekt

Anne Kaltoft gør det også klart, at man naturligvis er indforstået med den krise, der lige nu er i Ukraine.

'I Hjerteforeningen bakker vi helhjertet op om indsamlingen til fordel for Ukraine. Det er en helt forfærdelig situation, som landet og dets befolkning befinder sig i lige nu, og de har vores fulde sympati og opbakning. Vi har derfor også fuld forståelse for, at det har været nødvendigt at flytte årets Hjertegalla til det tidlige efterår.'

Derudover påpeger direktøren, at der også er andet planlagt til fordel for foreningen i løbet af året.

'Vi har et rigtig spændende og interessant indsamlingsshow klar, og det glæder vi os til at vise danskerne i det tidlige efterår i stedet for. Til den tid skal livet med en hjertesygdom nok komme i fokus. Og indtil da arbejder vi i Hjerteforeningen kontinuerligt videre med at bedre forholdene for hjertepatienter gennem blandt andet forskning, patientstøtte og livreddende indsatser. Vi har jo blandt andet også vores Landsuddeling 24. april, hvor man kan gå sig til en hjertestarter,' siger Anne Kaltoft.