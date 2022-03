Ukraine er storfavorit: - Aldrig set før

Krigen i Ukraine har allerede betydet, at Rusland bliver udelukket fra Eurovision. Nu har den også medført, at Ukraines deltager er favorit til at vinde

Selvom EBU, der står bag Eurovision, igen og igen slår fast, at sangkonkurrencen intet har med politik at gøre, er det praktisk talt umuligt at skille de to ting ad.

Forleden medførte den russiske invasion af Ukraine, at Rusland blev udelukket fra festlighederne og konkurrencen i Torino i Italien til maj. Nu har krigen efter alt at dømme også haft en effekt på vinderchancerne.

Ukraines bidrag, sangen 'Stephania' med Kalush Orchestra, kommer nemlig ifølge bookmakerne med 25 procent sandsynlighed til at løbe med sejren.

Dermed er de klare favoritter i årets dyst - selvom en stor del af de i alt 40 medvirkende lande endnu ikke har fundet deres bidrag. Og det er helt naturligt, vurderer Eurovision-ekspert Ole Tøpholm.

- I den situation, der er i Europa lige nu, er det åbenlyst for enhver, at det rent følelsesmæssigt kommer til at spille ind, når Ukraine går på scenen. Jeg går ud fra, at de kommer til at få et af de største bifald i år - uafhængigt af sangen, siger han til Ekstra Bladet og fortsætter:

- Det har vi set før med Ukraine, men også tilbage i 90'erne, da der var krig i Jugoslavien. I 1993 var Bosnien-Hercegovina med - et land midt i borgerkrig, og hvor delegationen skulle smugles ud af Sarajevo, fordi der var snigskytter på tagene. Der blev de hyldet i showet og fik aftenens største bifald, selvom de ikke vandt.

Ole Tøpholm forudser, at Ukraine kommer til at blande sig i kampen om guldet til Eurovision. Foto: Bjarne Bergius Hermansen

Helt uden fortilfælde

Ole Tøpholm, der i mange år har kommenteret Eurovision for DR, mener ikke, at Ukraines bidrag i sig selv har de store chancer for at vinde.

- Det er en hiphopsang, og hvis du havde ringet og spurgt om sangens vinderchancer, hvis den for eksempel havde været fra Rumænien, havde vi overhovedet ikke snakket om, at den kunne komme med i toppen, siger han og fortsætter:

- Man skal tage bookmakernes vurdering med et gran salt, for det afhænger jo af, hvad folk spiller på. Det er ikke en meningsmåling, der bliver lavet, som for eksempel tager hensyn til fagjuryen. Men det er klart, at situationen gør, at der er ekstra meget opmærksomhed omkring den delegation i år.

Ole Tøpholm mener også, at hvis Ukraine går hen og vinder, vil EBU stå i en helt enestående situation, fordi det vil være højst usandsynligt, at Ukraine kan være vært for Eurovision 2023.

- Det har været en tradition længe, at vinderlandet skal arrangere næste års Grand Prix, og det er aldrig set før, at en nation på grund af uroligheder og konflikt ikke har kunnet afholde konkurrencen. Det er kun sket én gang i nyere tid, og det var, fordi Israel vandt to år i træk i 1978 og 1979, og man vurderede fra israelsk stats-tv, at man ikke havde råd.

Situationen i Ukraine har allerede haft stor betydning for landets medvirken i Eurovision. Efter det nationale Melodi Grand Prix blev vindersangen diskvalificeret af ukrainsk stats-tv, fordi det kom frem, at sangeren havde opholdt sig ulovligt på Krim-halvøen.

Da Ukraine vandt i 2016 med sangen '1944', var det ligeledes med tråde til konflikten, og det har efter den russiske invasion betydet, at kunstneren bag, Jamala, har været nødt til at flygte fra landet.