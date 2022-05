Ukraine er storfavorit

Der er lagt op til fest og farver, men ikke ligefrem spænding ved aftenens finale i Eurovison, hvor Danmark i hvert fald ikke kommer til at stjæle billedet.

Det danske bidrag, Reddi, måtte vi allerede vinke farvel til efter semifinalen, hvilket er en gigantisk fuser og kæmpe fiasko for Danmark, da det er andet år i træk, at Danmark ikke er med i finalen.

Men skal man tro bookmakerne, så er der ingen tvivl om, at Ukraine vinder.

Favorit siden start

Siden Ukraines deltagelse ved Eurovision blev bekræftet, har landet været en sikker favorit til at rive sejren hjem. Faktisk er det krigsramte land så stor en favorit, at en sejr giver pengene cirka 1,3 gange pengene igen. Ifølge bookmakerne skal Storbritannien og Sverige kæmpe om andenpladsen. En andenplads til førstnævnte giver pengene syv gange igen.

Lige nu ligner det, at det eneste, der kan ødelægge sejren til Ukraine, er en russisk hackergruppe, der via et telegram har truet med at ødelægge festlighederne med et hackerangreb på stemmeresultatet.

Rusland har ikke haft mulighed for at deltage til dette års Eurovison. Rusland er nemlig udelukket fra festlighederne, efter deres invasion af Ukraine.

