Ukraine raser over beslutning: Kommer med vildt krav

Ukraine fordømmer fredag EBU, den europæiske sammenslutning af radio- og tv-stationer, for at have besluttet at fratage Ukraine næste års afholdelse af Eurovision.

Også selv om det var det ukrainske bidrag, der vandt dette forårs europæiske musikdyst.

Det skriver AFP.

EBU har henvist til, at omstændighederne i det krigsramte land, gør, at man er nødt til at afholde næste års Eurovision i et andet land.

- Vi vil kræve, at denne beslutning ændres, for vi mener, at vi vil være i stand til at opfylde alle forpligtelser. Vi har givet svar og garanteret sikkerheds-standarderne og mulige steder, hvor konkurrencen kan afholdes, siger Ukraines kulturminister, Oleksandr Tkatjenko.

- Vi kræver yderligere forhandlinger om at være vært for Eurovision-2023 i Ukraine, fremgår det af hendes erklæring, der fortsætter:

- At være vært for Eurovision 2023 i Ukraine vil være et stærkt signal til hele verden om, at vi står sammen om Ukraine nu.

Eurovision vil ikke blive afholdt i vinderlandet Ukraine i 2023, skriver EBU i en pressemeddelelse.

EBU siger, at de sammen med UA: PBC, som er ukrainsk stats-tv, har undersøgt muligheden for at afholde sangkonkurrencen næste år.

Ukraine vandt Eurovision og dedikererede sejren til hele det krigsramte land. Men Ukraine bliver ikke værter for næste års Eurovision.

Men 'med dyb beklagelse' har styregruppen bag Eurovision konkluderet, at det ikke er sikkert. Og derfor kan næste års Eurovision ikke afholdes i Ukraine

Ukraine blev i februar invaderet af Rusland, og det er altså denne krig, som gør situationen i landet for usikker.

EBU understreger, at Eurovision er en af 'de mest komplekse tv-produktioner i verden'. Det skyldes, at tusindvis af mennesker arbejder på og deltager i produktionen. Det kræver samtidig et års planlægning.

Det er ellers tradition, at vinderlandet også vinder værtskabet for det følgende år.

I midten af maj løb den ukrainske gruppe Kalush Orchestra overbevisende med sejren foran Storbritannien med sangen 'Stefania'. Nu bliver det formentlig Storbritannien, der får tilbudt at afholde næste års musikdyst.

