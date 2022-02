Ukrainsk sangerinde trækker sig

Underholdning og politik skal ikke blandes sammen.

Alligevel betyder konflikten mellem Rusland og Ukraine nu, at den ukrainske sangerinde, der skulle have repræsenteret Ukraine i år, trækker sig fra deltagelsen ved Eurovision Song Contest.

Vinderen af Ukraines nationale Melodi Grand Prix, Alina Pash, skriver onsdag på Instagram, at hun er ude af konkurrencen.

Tirsdag skrev BBC, at Alina Pash var blevet suspenderet af den ukrainske Grand Prix-arrangør.

Årsagen til den 28-årige sangerindes exit skal findes tilbage i 2015. Her har hun angivelig overtrådt ukrainsk lovgivning, da hun besøgte halvøen Krim.

Stukket

Selv mener hun, at det er en af hendes nærmeste, der har forfalsket hendes papirer og har stukket hende.

'Jeg ønsker ikke at være en del af denne beskidte historie længere, skriver hun i sit statement, hvor hun hævder, at det er en af de andre på det ukrainske Eurovision-hold, der har forfalsket hendes rejsedokumenter for at få det til at se ud som om, hun var rejst til regionen lovligt.

'Jeg er statsborger i Ukraine. Jeg følger Ukraines love. Jeg forsøger at bringe Ukraines traditioner og værdier ud i verden. Det, der er blevet blandet ind i denne historie, er slet ikke det, jeg har lagt i min sang,' skriver hun og understreger, at hun er 'en kunstner, ikke en politiker'.

'Jeg har ikke en hær af PR-folk, ledere, advokater til at modstå alle disse angreb og pres, indbruddet af mine sociale netværk og truslerne', skriver hun.

Alina Pash er vokset op i det vestlige Ukraine og blev berømt i landet, da hun deltog i 'X Factor'. Siden da har hun drømt om at repræsentere sit land ved verdens største musikkonkurrence - den drøm er nu endt i et mareridt for hende.

Om Ukraine finder en anden deltager eller trækker sig helt, er endnu ikke afklaret.

Skete for tre år siden

Det er desværre ikke første gang, at der er ballade med Ukraines deltagelse i Eurovision Song Contest.

I 2019 måtte sangerinden Maruv trække sig, da hun nægtede at skrive under på, at hun ville aflyse sine planlagte koncerter i Rusland. To dage efter trak Ukraine sig helt ud af konkurrecen.

Den gang var det også annekteringen af Krim-halvøen, der var den varme kartoffel, og i en officiel meddelelse skreve EBU, der er organisationen bag Eurovision følgende:

'Eurovision er en mulighed for alle lande for at vise dem selv i en international kontekst og for hver deltager til at agere som ambassadør for deres land og vinde fans fra hele verden. Men den nationale udvælgelse har i år gjort opmærksom på, at der er et systematisk problem med musikindustrien i Ukraine. Forbindelsen mellem artister og en aggressiv stat (Rusland, red.), som vi de sidste fem år har været i militær konflikt med. For nogle er disse forbindelser acceptable, men for andre skaber det vrede og er uacceptabelt', skriver UA:PBC (National Public Broadcasting Company of Ukraine, red.) i en officiel erklæring.