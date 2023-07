Ung kvinde filmet under toiletbesøg

En 22-årig kvinde blev fredag filmet under et toiletbesøg på Roskilde Festival

En 22-årig kvinde har fortalt politiet, at hun fredag omkring klokken 12.30 blev filmet, mens hun var på toilettet på Roskilde Festival.

Det oplyser Midt- og Vestsjællands Politi i døgnrapporten.

Det var under et besøg i en toiletvogn ved teltområde C, at hun pludselig så en mobiltelefon filme hende fra toiletrummet ved siden af.

Den 22-årige kvinde råbte op og forsøgte uden held at få fat i telefonen.

Efterfølgende blev en mand set løbe fra stedet. Han er nu mistænkt i sagen.

Han beskrives 25-30 år, lys i huden, brunligt kort hår, iført armygrøn t-shirt, mørke shorts og sorte sko med hvide striber.

Mistænkelig tysker ved toiletvogn

I en anden politisag blev en 37-årig tysker senere på dagen kontrolleret af politiet, som havde modtaget meldinger om, at tyskeren på en mistænkelig måde gik frem og tilbage med en mobiltelefon i nærheden af en toiletvogn på festivalpladsen.

Mandens mobiltelefon blev undersøgt, men den indeholdt ingen optagelser eller fotos, der kunne anses som værende krænkende over for tilfældige kvinder.

Politiet foretog sig derfor ikke yderligere.

Læs også: Fandt telt fyldt med telefoner