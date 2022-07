Ung mand anholdt: Vagt udsat for vold

En festivalvagt blev natten til fredag udsat for vold af en festivalgæst, der siden blev anholdt

Natten til fredag blev en vagt på Roskilde Festival udsat for vold af en gæst på festivalen.

Det oplyser Midt- og Vestsjællands Politi i deres døgnrapport.

Klokken 00.48 anmeldte festivalens personale, at en gæst havde slået en vagt i ansigtet, da de ville bortvise ham fra et spisested, hvor han opførte sig udadreagerende og beruset.

Gæsten modsatte sig ifølge politiet vagternes anvisninger og slog i den forbindelse ud efter vagten, som han ramte i ansigtet med flad hånd.

Vagterne valgte derfor at tilbageholde gæsten, der viste sig at være en 23-årig mand fra Kalundborg. Han blev siden anholdt og sigtet for vold mod vagten.

Festivalgæsten var så beruset, at politiet tog ham med i detentionen til afrusning. Når han er klar til at blive afhørt, vil politiet tage stilling til, hvad der skal ske videre i sagen, og om den unge mand skal løslades.