Unge under 18 ingen adgang: - Vi gider ikke have små børn her!

- Det er helt okay med 18+. Vi gider ikke have små børn her! Det er rart med blå mandag på blå mandag. Så var jeg taget på Dyrehavsbakken, hvis det var det, jeg gerne ville have.

Sådan siger Isabella med sine veninder nikkende i enighed ved siden af, da Ekstra Bladet spørger dem om konceptet 18+.

For Aiasound på Amager, der for tiden afholdes på Tiøren i Kastrup, er en af de eneste - hvis ikke den eneste - regulære festival i Danmark, der ekskluderer børn og unge under 18 år.

Alligevel er deltagerne på Aiasound fortrinsvis i det yngre segment med flest gæster mellem 18 og 30, og for nærværende 45-årige skribent virker klientellet da også MEGET ungt.

Men én ting er fælles for gæsterne: De er alle over 18.

Malene, Isabella og Emma er glade for, at der ikke render for mange børn rundt på Aiasound. De er glade for den 'vibe', det giver, at man kan feste med 'ligesindede'. Foto: Per Lange

Annonce:

Tjekker i døren

Aiasound bekræfter over for Ekstra Bladet, at konceptet er 18+, hvilket man også gør opmærksom på på hjemmesiden, og at man skam tjekker ID ved tvivl ude i indgangen.

Og for de mange gæster, Ekstra Bladet fredag talte med, er der ingen tvivl om, at det giver en anden og langt federe 'vibe', når der ikke sidder forældre på tæpper med deres små børn rendende rundt, eller helt unge teenagere løber og ter sig, mens de oplever deres første brandert.

Du kan se alle reaktionerne og holdningerne oppe i videoen øverst.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Politiet har ikke haft travlt på førstedagen af Aiasound, og der er da heller ikke helt unge teenagere, de skal passe på. Foto: Per Lange

Man skal glæde sig

En bruger på Ekstra Bladets Facebook-side er dog skuffet, og hun er ikke den eneste:

I kommentarfeltet lyder det blandt andet.

'Jeg ville have købt billetter, hvis der ikke var en aldersgrænse på 18 år, så jeg kunne tage mine børn med ind og høre Rasmus Seebach. Måske man skulle åbne op for den yngre del af befolkningen', skriver Betina således.

Ekstra Bladet har talt med Aiasound om konceptet.

Annonce:

Festivalen fortæller, at de ser det som en god ting, at alle de frivillige på pladsen og folk i boderne ikke skal gå og være bekymrede for at skulle håndtere mindreårige og samtidig være bange for at sælge alkohol til børn under 18, der ikke må købe den slags.

Artiklen fortsætter under boksen ...

Derudover udtaler Aiasound:

- Det gør noget, at der er nogle ting, man kan gå og glæde sig til, når man ikke er fyldt 18 år endnu.

Og det er noget, flere gæster bakker op om.

- Altså, det var det, der fik mig herhen, at der ikke er så mange børn og unge, siger gæsten Muna.

Muna og Tasnim mener, at folk kan tage i Tivoli, hvis de er under 18 og vil høre Rasmus Seebach. Foto: Per Lange

Gider ikke tage hensyn

Veninden Tasnim tager ordet:

- Også fordi, der ikke er den dér urolighed og kaos. Ikke fordi, at alle unge er sådan, men det er tit sådan den 'vibe', de giver. Her er der mere ro på, og folk hygger sig. Man kan godt mærke, folk ikke går helt amok.

Muna er enig.

- Jeg tror, jeg ville tage mere hensyn, hvis folk var meget yngre end mig. For jeg tænker, at de ikke ved bedre. Jeg gider altså ikke til en festival, hvor jeg skal tage hensyn til folk. Her tænker jeg, at alle er på lige fod. Alle har prøvet det før.