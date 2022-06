Ups! Endnu en bommert fra Herlufsholms bestyrelse

I bestræbelserne på at få gjort op med en usund kultur på Herlufsholm Kostskole gik hele bestyrelsen af i weekenden for at overlade ansvaret til en helt ny.

Mandag kunne den afgående formand Torben von Lowzow sætte navn på den nye bestyrelsesformand, som skal samle en ny bestyrelse.

Det er den 72-årige tidligere højestesretsdommer Jon Stokholm, der er ny formand for bestyrelsen.

Men den afgående formand har tilsyneladende ikke styr på reglerne, skriver Sjællandske Medier, herunder SN.dk.

For i fundatsen for Herlufsholm Skole og Gods, der beskriver, hvordan bestyrelsen sammensættes, står det sort på hvidt, at der er en øvre aldersgrænse på 70 år for bestyrelsens medlemmer, skriver SN.dk.

Aldersbegrænsningen blev ført ind i fundatsen ved den seneste ændring i 2012. Her står der i § 3: 'Der indføres en fast øvre aldersgrænse på 70 år for bestyrelsens medlemmer'.

Jon Stokholm var højesteretsdommer fra 2003 til 2021. Foto: Camilla Schiøler/Ritzau Scanpix

Skandale på skandale

Dermed er et et brud på styrelsesreglerne i skolens fundats, at nyudnævne et bestyrelsesmedlem, der er 72 år gammel.

– Meget tyder på, at den nye bestyrelsesformand er kompetent og har de rigtige værdier, særligt tillægger jeg det værdi, at han har så stor respekt for og kendskab til lovgivningen på området, siger advokat (H) Jackie Phillip, direktør på Board Institute Bestyrelsesuddannelse.

– Men dette synliggør det fundamentale problem med den netop afgåede bestyrelse – at de ikke kender deres egne vedtægter – for så havde de vidst, at der var et problem, fortsætter han over for Sjællandske Medier.

– Det er skandale på skandale i den bestyrelse, siger advokat Jackie Phillip.

Det nemlig ikke første gang, at den afgående bestyrelse kludrer i det.

I maj måtte bestyrelsen droppe at lade advokat Jon Lauritzen stå for advokatundersøgelsen af Herlufsholm, da en partneradvokat i firmaet er gift med et medlem af Herlufsholms bestyrelse.