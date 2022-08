Ustyrlig: Gik amok på Smukfest

Ømme lattermuskler i hele fjæset lyver ikke. Det gør Anders ’Anden’ Matthesen heller ikke.

Han siger det, som det er, og sandheden var ustyrligt sjov på Smukfest søndag eftermiddag.

Gennem fem forrygende kvarter gav komikeren smagsprøver på sit nye show, ’Jokes - fra en hvid, straight mand’, inden torsdagens premiere i Falkoner Salen i København.

Hvis man er woke, bør man nok blive væk, for man risikerer at dø af krænkelse.

Hvis man ikke er woke, risikerer man at dø af grin.

Genialt tilbage

Bevægelsen af frelste tosser er naturligvis en gave for Anden, der plukkede idiotien fra hinanden som en rottweiler i en hønsegård.

Mellem amokagtige tirader mod alverdens omsiggribende nonsens og bullshit greb han ethvert tilråb fra publikum og brølede en flabet genialitet instinktivt tilbage i ansigtet på sit sagesløse offer.

Ingen og intet var fredet i bøgeskoven.

Komikeren fra Albertslund sparkede røv og planter i Skanderborg søndag eftermiddag.

Han lossede blomsterne på scenekanten ned, og selv ’Matador’ blev spiddet for nationalklenodiets mimrende tempo af den måske hurtigste hjerne i dansk showbiz.

I forhold til festivalens mange tungnemme rappere forekommer Andens rapkæftede stil jo at komme fra en radikalt anderledes afart af homo sapiens.

Lugten af ost

Det adskiller ham desuden fra mange af kollegerne i det ulideligt platte standup-cirkus, at han vitterligt er vred, og det gav seancen dybde, at man kunne mærke, manden har et intenst had til skuespillere i reklamer, lugten af ost og emsige politibetjente.

Flere af de andre danske komikere lavede et fælleshow lørdag. Anden havde sit eget i ensom majestæt. Det var passende. Han er kongen af andedammen.

Multitalentet lagde ikke skjul på, at han går mere op i at stave korrekt end at være politisk korrekt.

Så det generede ham nok, at der for hans fødder stod en ung fan med ’Anden du styre’ skrevet på sit bare bryst.

Meningen var god nok.

