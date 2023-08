Vådeste dag på Smukfest: Kraftig regn og torden i vente

- Worst case er, at det står ned i stænger i løbet af dagen, siger vagthavende ved DMI, Jesper Eriksen, om dagens vejr på festivalen Smukfest

De glade festival-gængere, som i dag skal tilbringe dagen på Smukfest i Skanderborg, kan se frem til en særdeles våd dag.

Og det er ikke kun på grund af alkohollen.

Vagthavende meteorolog ved DMI Jesper Eriksen oplyser nemlig til Ekstra Bladet, at området omkring Skanderborg tirsdag vil være præget af relativt kraftige byger.

Der er da også udsendt varsel om kraftig regn dagen igennem.

- Det er byge-agtigt nedbør, så det er svært at forudse præcis hvor mange millimeter, der falder. Men der er risiko for nogle kraftige regnskyl og endda også tordenvejr.

- Worst case er, at det står ned i stænger i lange perioder i løbet af i dag, best case er, at det giver nogle almindelige regnbyger i løbet af dagen.

'En fin aften'

Men selvom der er risiko for byger hele dagen, så bliver der altså også mulighed for at smide regnslaget og nyde en øl i tørvejr.

Årets Roskilde festival bød også på kraftige regnskyl. Foto. Finn Frandsen/Polfoto

Man skal blot vente.

Hen imod aftentimerne klarer det nemlig op, fortæller Jesper Eriksen til Ekstra Bladet.

- Bygerne stopper langsomt senere. Det ser faktisk ud til at blive en fin aften.

Den værste dag

Det er dog ikke kun dårligt nyt fra DMI.

Jesper Eriksen oplyser, at man allerede onsdag kan forvente både varmere og bedre vejr.

- Man skal fortsat forvente enkelte byger, men ikke lige så mange som i dag.

- Der vil faktisk generelt være risiko for byger hele ugen, men i dag bliver nok den værste dag, i forhold til vejret, på årets Smukfest.

