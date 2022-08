Vagt pandet ned på Smukfest

En mand fra Vejle har fået en sigtelse for vold med sig i lommen og er ikke længere velkommen på Smukfest.

Det står klart, efter han mistede besindelsen, mens Thomas Helmig underholdte på Bøgescenerne.

Her var manden, der er født i 1978, på Champagnebar, hvor han blev bortvist. Det udviklede sig klokken 22.05 i en trist retning.

- Vi har en voldssag ved Champagnebar inde på pladsen, hvor forurettede er en vagtperson, som bliver slået i panden med knyttet hånd af en gæst, forklarer vicepolitiinspektør Stig Simonsen fra Sydøstjyllands Politi.

- Han er selvfølgelig blevet bortvist fra stedet, fortsætter han.

Flere tyverier

Vicepolitiinspektøren kan melde om mange gæster på pladsen, og der blev også oprettet sager om tyveri, forklarer han.

- Vi har fire styks tyveri fra tasker og punge. Der er en, der har fået stjålet en taske indeholdende pung med kreditkort og andre personlige værdier. Én har mistet en mavebæltetaske indeholdende papirer, kreditkort og andet, og så er der en, som har mistet en pung, der var i en taske.

- Og så er der en, der har sat sin mobil til opladning og ser væk et kort øjeblik. Da han ser tilbage, så er denne her iPhone 8 væk, siger Stig Simonsen.

