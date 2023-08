Vanvidsfest: Nu bliver det endnu vildere

Der er lagt i kakkelovnen til et brag af en firmafest, når et af verdens største medicinalfirmaer holder sin årlige firmafest fredag aften.

I begyndelsen af juli er det Roskilde Festival, der afholdes på Dyrskuepladsen i Roskilde. Men pladsen indtages fredag aften af flere tusind Novo Nordisk-medarbejdere, som i bedste Roskilde-stil kan se frem til en perlerække af kunstnere på den legendariske festivalplads.

Hidtil har det været meningen, at de omkring 10.000 Novo Nordisk-medarbejdere kan se frem til at skulle opleve Tobias Rahim, The Minds of 99, Andreas Odbjerg, Phlake, Infernal, Mads Langer, Annika Aakjær, Kwamie Liv, Blæst og Stine Bramsen på tre forskellige scener.

Men det har ikke været nok for medicinalgiganten, der for nylig kunne præsentere et kæmpe milliardoverskud i kølvandet på firmaets store succes med fedmemedicinen Wegovy. Det skriver SN.dk.

Således er medarbejderne fredag blevet meddelt, at der nu er oprettet en ekstra fjerde scene, hvor Anne Linnet, Artigeardit i selskab med Lamin, D-A-D og Kato skal optræde.

Musikken starter omkring klokken 18.30 og varer til omkring midnat, hvor de store kunstnere skiftevis spiller typisk 45 minutter på hver af de fire scener.

Anne Linnet er blandt de overraskelsesgæster, der fredag er blevet annonceret for de feststemte Novo Nordisk-ansatte. Foto: Per Lange

Svømmer i penge

Novo Nordisk hævede tidligere på måneden sit overskud med 46 procent til 19,4 milliarder kroner i andet kvartal trods problemer med at følge med den store efterspørgsel på midlerne Wegovy og Ozempic. Det fremgår af medicinalselskabets regnskab for det første halve år.

Som ventet er det førnævnte Wegovy og Ozempic, som bruges mod henholdsvis vægttab og diabetes, der primært har været årsagen til den store stigning i indtjeningen.

Salget af førstnævnte er mere end seksdoblet til 7,5 milliarder kroner i andet kvartal, hvis man sammenligner med samme periode sidste år.

Det mere etablerede diabetesmiddel Ozempic voksede med knap 60 procent til 22,1 milliard kroner i omsætning i andet kvartal.

Den samlede markedsværdi nærmer sig efterhånden 3000 milliarder kroner, og Novo er i skrivende stund verdens 19. mest værdifulde selskab.