Vanvittig firmafest: 10.000 gæster og store kunstnere

Der kommer ikke til at mangle store danske artister, når Novo Nordisk' årsfest løber af stablen fredag aften

Det har økonomisk set været en rigtig god periode for Novo Nordisk A/S, som er vokset med adskillige milliarder kroner siden samme periode året før.

Novo har som bekendt tjent sine penge på diabetesmedicin, og i disse år er produkter som Wegovy og Ozempic stormet frem verden over.

Det har resulteret i et aldeles fremragende resultat for perioden på 39,2 milliarder kroner, 43 procent mere end året før, hvor resultatet var på 27,5 milliarder kroner.

Og der er dermed lagt i kakkelovnen til et brag af en firmafest, når et af verdens største medicinalfirmaer på fredag holder sin årlige firmafest.

Det skriver Sjællandske Nyheder.

I begyndelsen af juli er det Roskilde Festival, der afholdes på Dyrskuepladsen i Roskilde. Men traditionen tro indtages pladsen fredag aften af flere tusinde Novo Nordisk-medarbejdere, som i bedste Roskilde-stil kan se frem til en perlerække af kunstnere på den legendariske festivalplads.

The Minds of 99 er notorisk kendt for at være fremragende live - og nu kan 10.000 Novo-medarbejdere altså på fredag se frem til at blive blæst bagover af bandets mange hits. Foto: Per Lange

Der bliver nemlig ikke sparet på noget som helst, når de skal fylde den årlige firmafestplakat med store navne.

På tre forskellige scener kan de omkring 10.000 Novo Nordisk-medarbejdere nemlig se frem til at høre Tobias Rahim, The Minds of 99, Andreas Odbjerg, Phlake, Infernal, Mads Langer, Annika Aakjær, Kwamie Liv, Blæst og Stine Bramsen.

Musikken starter omkring klokken 18.30 og varer til omkring midnat, hvor de store kunstnere skiftevis spiller typisk 45 minutter på en af de tre scener.

Novo Nordisk startede med at holde sine årlige firmafester i Roskilde tilbage i 2008, hvor man efterfølgende skiftede mellem Roskilde og en anden lokationen i nogle år. Siden 2017 har medicinalgigantens årsfest dog ligget fast i Roskilde.

