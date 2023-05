Vanvittige gadefester: Faldt fra taget af dobbeltdækkerbus

Onsdag skydes Distortion i gang, og Københavns gader fyldes af musik og festglade mennesker.

En af dem, der i den grad har set sin del Distortion-fester, er dj og festkonge Jean Von Baden, som er vært på Ekstra Bladets podcast 'Vi ejer natten'.

Ugens afsnit af podcasten hylder gadefesten, som blev afholdt første gang i 1998, og Jean Von Baden har været med fra begyndelsen.

- Jeg lavede jo fester, før Distortion var i gang, og dengang var Distortion bare en lillebitte ting. Det var bare lidt rebelske og frie gadefester, hvor der blev sat lidt djs op i gaderne. Man kunne ikke fornemme nogen former for økonomisk vinding på det. Faktisk tænkte man i mange år på, hvordan fanden det kunne løbe rundt, siger han og tilføjer:

- Men hvad jeg ikke har set til den fest, det er fuldstændig vanvittigt.

Distortion 2022 på Vesterbrogade. Gadefesten blev første gang afholdt 1997. Foto: Emil Agerskov

Annonce:

Faldt fra taget af bus

En af de ting, Jean Von Baden husker, er Distortion i 1999, hvor han netop havde vundet en pris for årets natklub, og derfor blev hyret til at være med på den såkaldte raverbus.

- Der blev sat en dj-pult op, og så gjaldt det om at fylde bussen med de mest langt ude mennesker i København, og så bragede vi ellers bare rundt i København, fortæller han.

Men festlighederne som kontrollør på en af Distortions-smadrebusser stoppede slet ikke der.

- Jeg prøvede senere, hvor jeg spillede ovenpå en dobbeltdækkerbus, at jeg skulle tisse. Men da jeg i forvejen havde prøvet og skåret mig slemt i forsøget på at tisse i en tom øldåse. Prøvede jeg i stedet at klatre ud over kanten, men da jeg slap grebet, faldt jeg tre-fire meter og forstuvede begge mine ankler, fortæller Jean Von Baden og tilføjer:

- Så røg jeg til en efterfest, der endte på hospitalet, og næste dag fortsatte jeg med forbindinger på anklerne til næste Distortion-fest.

Sidste år optrådte blandt andre Icekiid til Distortion. Foto: Emil Agerskov

Annonce:

Dansede med politiker

Også et minde med den socialdemokratiske politiker Mogens Lykketoft, står klart i Von Badens erindringer fra Distortion.

- Jeg spillede til en kæmpe fest for 10-12 år siden på Sankt Annæ Plads foran flere tusinde mennesker, hvor Mogens Lykketoft kom op og dansede ved siden af mig.

- Vi spillede noget af det mest rå og elektroniske musik, så at der står en old school-politiker i Mogens Lykketoft, der rent faktisk begynder at danse og i det mindste prøver at deltage... Selvom vi kan være efter dem, så ville Distortion ikke være der uden politikerne. Og han var der bare, hoppede op på scenen og gav den gas, fortæller Von Baden.

Også i år er Jean Von Baden at finde på Distortion. Han spiller lørdag nat på Distortion Ø. I mellemtiden kan du varme op til Distortion med 'Vi ejer natten', som du kan høre her, hvis du abonnerer på EB+.

De to kvinder i den nye sæson af 'Bachelorette' var en anelse skuffede over udvalget af mænd i første afsnit. Hør hvorfor i 'Der er brev' herunder eller i din podcast-app