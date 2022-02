Ved at han er ældre, men det kan ikke være anderledes

Danskerne fik hende hjem i stuerne som ’Hjørdis’ i tv-serien ’Rita’. Hun fik også fine anmeldelser i Cirkusrevyen og det samme gør hun nu i Operaen, hvor hun som ’Nielsen’ blæser midterskilning i publikums hår med ’Respect’ i Adam Prices udgave af ’Den glade Enke’.

Lise Baastrups engagement i Cirkusrevyen gjorde, at hun blev kæreste med revyens forestillingsleder Jacob Dahl, der er søn af Lisbet Dahl.

Lise Baastrup fik et kæmpe publikum som 'Hjørdis' og det er ikke blevet mindre med 'Den glade Enke'. Foto: Rasmus Flindt Pedersen

- Han er mit livs kærlighed, så da han kom og sagde til mig, at han ville giftes og have børn med mig, var jeg sikker på, at det var det helt rigtige, fastslår Lise Baastrup.

Jacob Dahl er godt 17 år ældre end sin kommende hustru, og han havde allerede to voksne børn, da parret mødtes.

– Jeg havde været i et parforhold i 11 år, men min underbevidsthed må have sagt mig, at det var ikke her, jeg skulle blive og få børn. Til gengæld vidste jeg med det samme, da jeg mødte Jacob, at dette var noget, som ikke kunne være anderledes, og jeg vidste med det samme, at ham ville jeg have børn med.

Helt fra begyndelsen har Lise Baastrup og Jacob Dahl delt pligterne med datteren imellem sig. Foto: Privat

Lise Baastrup, som i dag er 37 år, sammenligner beslutningen med at være troende: det er noget, der ikke kan laves om på.

– Jacob havde besluttet i sit forrige forhold, at han ikke ville have flere børn. Han havde dem, han skulle have. Men i vores forhold stod stjernerne snorlige, så da jeg var 33 år, blev jeg gravid og fik Laura. Jacob var på det tidspunkt 50 år.

I Lises optik er hun og Jacob lige gamle af sind – faktisk bedømte hendes venner ham til at være ti år yngre, og hun har intet at udsætte på hans far-rolle.

– Jeg ved ikke, hvordan Jacob var som småbørns-far i forhold til sine voksne sønner, men jeg ved, at han i forhold til Laura, der lige om lidt fylder tre år, har været på konstant. F.eks. sagde han: når du ammer om natten, er jeg den, der skifter ble’. Og da jeg havde min seneste sæson på Cirkusrevyen, var Laura kun lige født, så når vi kom hjem fra forestillingen, skyndte jeg mig at malke ud, hvorefter jeg blev sendt i seng, og Jacob overtog vores datter. Sådan er det hele vejen igennem.

Jacob er konstant på som småbørnsfar, fortæller Lise Baastrup. Foto: Rasmus Flindt Pedersen

Lise mener, at Laura er med til at holde Jacob ung, fordi hun har givet ham et nyt mål – et nyt lille menneske at føle ansvar for.

Men hun indrømmer, at hun fra tid til anden i stille stunder kan komme til at tænke på, at når Jacob er 70 år, er Laura kun lige ved at blive voksen.

– Så siger jeg til ham, at han skal holde sig rask og huske at drikke sine ingefærshots. Og det har han lovet. Men selvfølgelig er der med en aldersforskel som vores en risiko for, at han dør før mig – og før Laura er stor. Det er ikke noget, vi kan lave om på, og det er ikke noget, der gør en forskel for os i hverdagen.

Jacob Dahl insisterede på, at spørge Lise Baastrups far om tilladelse til giftermålet. Foto: Rasmus Flindt Pedersen

Den eneste gang, hvor Lise Baastrup virkelig kaldte sin kæreste for ’gammel’ var, da han sagde, at han på konventionel vis ville bede hendes far om tilladelse til giftermålet. Hun troede først at hun havde hørt forkert, og siden er der blevet grinet meget af, hendes 'far velsignelse' - ikke mindst fordi faren bare sagde, at det måtte Lise selv afgøre. I hvert fald ligger det fast, at hun gifter sig med den 54-årige Jacob i Budolfi Kirke i Aalborg til april.