Velgørenhed til børn: Brugte millioner på hotel og fester

Gennem store gallafester har velgørenhedsorganisationen KidsAid i en årrække samlet penge ind til at hjælpe syge eller udsatte børn.

Men i løbet af den sidste måned har Frihedsbrevet kunnet afsløre, at langt de fleste penge er gået til andre udgifter såsom hoteller, fester og restaurantbesøg.

I perioden fra 2016-2021 har organisationen haft en indtjening på 65 millioner kroner. Men kun 6,4 millioner kroner er rent faktisk gået direkte til børnene, skriver mediet på baggrund af fondens årsrapporter.

Det har både ført til kritik fra eksperter og en bøn fra Civilstyrelsen om, at organisationen skruer ned for omkostningerne fremover.

Også i indsamlingsregnskaberne er fordeling noget skæv. Her er der tikket 18,2 millioner kroner ind, og blot fire millioner kroner er blevet uddelt til børnene.

Kendt ambassadør: - Super stolt

Organisationen har haft en række kendte ansigter som ambassadører for projektet.

Blandt andre den tidligere 'Vild med dans'-vært Claus Elming, der stadig støtter projektet fuldt ud, selvom han ikke har set økonomien bag.

- Jeg er super stolt af at være ambassadør for KidsAid, og jeg har med egne øjne set børn blive jublende lykkelige over de events og de ting, vi kan gøre, siger Claus Elming til Frihedsbrevet og tilføjer blandt andet, at 'det koster penge at lave penge'.

Også flere andre samarbejdspartnere forsvarer KidsAid, herunder 'Go' Morgen Danmark'-værten Adam Duvå Hall.

KidsAid vil ikke stille op til interview med Frihedsbrevet, men afviser kritikken.

