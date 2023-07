Vendte tilbage efter 12 år

Danmarks ubestridte festkonge, dj, eventmager og podcast-vært på Ekstra Bladet, Jean Von Baden, vendte i år tilbage til Roskilde Festival for at tage pulsen på festen, der viste sig at have ændret sig en hel del, siden Von Baden var ung med de unge.

Det er ikke uden nervøsitet, at Jean bevæger sig mod Roskilde, men hans rejsemakker, medvært og 'partner in crime' - Morten Vammen - gør sit for at berolige festkongen, der føler sig som en dinosaur blandt de meget unge festivalgæster.

Det fortæller han i seneste afsnit af podcasten 'Vi ejer natten'.

Jean Von Baden slog i år - i journalistikkens tjeneste - et smut forbi Roskilde Festival. Foto: Linda Johansen

- Jeg tror bare, du skal give dig hen. Glem alt om musikken og flyd med strømmen sammen med den øvrige gemene hob, lyder rådet fra Vammen til den tydeligvis nervøse Jean Von Baden, der stresser over alt fra udsigten til urinstøv og problemer med at få fat på en taxa.

Undervejs får vi historier og anekdoter om alt fra, hvordan de kendte musikere i gamle dage fik deres kokain leveret til, hvordan det gik, da Jean Von Baden varmede op med 30 miniature-snapseflasker før sit første Roskilde-job.

Roskilde by night, 2023. Foto: Per Lange

Jean og Morten møder også en gruppe unge kvinder, der går efter at få 'the perfect week', hvilket tilsyneladende betyder at dyrke sex med en ny fyr hver dag under hele festivalen.

